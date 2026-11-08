La masacre que antecedió el ataque terrorista en el sur de Bolívar: Indepaz entregó detalles

Una masacre de tres hombres antecedió el ataque terrorista en el municipio de Santa Rosa, en el sur de Bolívar. De acuerdo con la información que se ha conocido, las víctimas fueron atacadas cuando se encontraban en un establecimiento comercial.

Desde el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) entregaron detalles de este homicidio múltiple que se suma a la grave situación de orden público en esta zona del país.

“En la madrugada del sábado, varias personas fueron atacadas por hombres armados al interior de un establecimiento ubicado en la zona rosa del municipio de Santa Rosa del Sur, Bolívar. El hecho dejó varias personas heridas y tres hombres muertos, identificados como Jauger Pabuena y Yilder Pabuena, quienes eran hermanos, y Omar Andrés Carpio Vargas”, dijo.