“Turismo oficial”: MinDefensa Jorge Mora arremetió contra exministro Pedro Sánchez por tour internacional con dineros públicos

El ministro de Defensa, Jorge Mora, lanzó duros cuestionamientos en contra del exministro de Defensa Pedro Sánchez, a quien señaló de hacer turismo oficial con recursos del Estado para la adquisición de un escudo antidrones que no fue contratado.

Cantón militar en el sur de Bolívar Foto: Montaje realizado por El País con fotos de redes sociales

“La ex viceministra para la estrategia de planeación y el Exministro de Defensa acumularon millas en giras por India, República Checa, Turquía, Catar, Londres, Washington, Nueva York, supuestamente buscaban tecnología para enfrentar esta amenaza. La realidad es que en esos viajes no salió una sola solución para proteger a nuestras tropas en el terreno”, denunció el Ministro Mora.

Añadió el funcionario que “mientras los criminales perfeccionaban el uso de drones para vigilar, intimidar y atacar a nuestros soldados y policías. Los altos funcionarios del gobierno pasado se dedicaban a viajar y a lanzar anuncios vacíos. Prometieron un escudo nacional anti drones de 6,2 billones de pesos que resultó ser un espejismo. Detrás de las cámaras de televisión no había nada ni un proyecto estructurado, ni financiación consolidada, ni viabilidad técnica, sólo turismo oficial, estudio de papel y falsas promesas”.

La respuesta del ministro Mora se da luego del violento ataque de los grupos criminales en contra de las instalaciones del Cantón Militar ubicado en Santa Rosa, sur de Bolívar.

La acción criminal dejó tres militares asesinados y más de una docena de heridos. Fuentes militares confirmaron que dos soldados se encuentran en la unidad de cuidados intensivos y otros seis se encuentran hospitalizados.

Según el Ejército, “como consecuencia de esta acción criminal, lamentablemente, tres de nuestros uniformados fueron asesinados, ocho más resultaron heridos de gravedad y otros integrantes de la institución resultaron afectados y reciben atención médica en diferentes centros asistenciales”.

Ministro Jorge Mora y Pedro Sánchez, exministro de defensa Foto: JUAN CARLOS SIERRA-SEMANA

Añadió la institución militar que “el Ejército Nacional rechaza categóricamente esta acción criminal e invita a la ciudadanía a suministrar información oportuna que permita anticipar y prevenir hechos violentos que pongan en riesgo la seguridad y tranquilidad de la población civil y de los integrantes de la Fuerza Pública. Para ello, está habilitada la línea 107 contra el terrorismo”.