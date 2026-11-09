¿Seguridad personal con plata pública? El controvertido gasto del gerente de Aerocafé

La gerencia detrás de la construcción del ambicioso Aeropuerto del Café, liderada por Fernando Merchán, se vuelve a ver empañada por un controvertido hallazgo fiscal que hizo la Contraloría sobre un millonario pago que se habría hecho con la plata del proyecto para su seguridad personal.

Aerocafé se constuye en el municipio de Palestina, en el departamento de Caldas, con la financiación de recursos públicos provenientes de la Nación, de la Gobernación de Caldas, de aportes al presupuesto nacional y de la Aeronáutica Civil, administrados a tráves de un Patrimonio Autónomo.

Contralor Jorge Laverde declaró de impacto nacional los hallazgos fiscales por $61.273 millones en proyectos de Aerocafé

Sin embargo, los hallazgos de la Contraloría dejaron en evidencia que Merchán habría destinado 114 millones de pesos del proyecto aeroportuario, para firmar un contrato que tenía como objeto el servicio de seguridad personal para el gerente de la unidad de gestión del Patrimonio Autónomo de Aerocafé, cargo que ocupa en la actualidad.

Lo grave de ese hallazgo es que la Contraloría alertó que ese gasto “no guarda relacion directa con el objeto fiduciario y finalidad de la inversion del proyecto, ni se evidencia habilitacion legal expresa para dicha destinacion, conforme al articulo 67 de la ley 1955 de 2019″ .

Pese a que no existe esa relación directa con el objeto ni el avance técnico detrás de Aerocafé, se terminaron desembolsando el dinero a una empresa de seguridad privada para garantizar el esquema de protección del funcionario. El hallazgo podría terminar en un presunto daño patrimonial.

Este no es el primer escándalo que protagoniza Fernando Merchán. En febrero de este año, SEMANA reveló en exclusiva una serie de audios y documentos en los que fue señalado junto a la viceministra de Transporte, Liliana Ospina, de supuestamente intentar modificar las condiciones de la multimillonaria licitación de Aerocafé.

Meses después, la permanencia de Merchán como gerente del proyecto, estuvo tambaleando durante un comité fiduciario que lideró la Dirección Nacional de Planeación, la Aeronáutica Civil y la Gobernación de Caldas por los cuestionamientos que han pesado sobre su adminsitración.

Pero Fernando Merchán siguió al frente de la construcción del Aeropuerto del Café que hoy en día tiene tres hallazgos fiscales por más de 61.000 millones de pesos y una declaración de impacto fiscal, a raíz del proyecto para un puente nuevo, un contrato para mejorar las vías de acceso y el polémico negocio que se firmó para su seguridad personal.