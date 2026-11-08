Incendio en el Centro Histórico de Cartagena consumió parte de un almacén de zapatos: este es el reporte

Un incendio registrado la mañana de este domingo 8 de noviembre generó momentos de mucha tensión en el Centro Histórico de Cartagena. La emergencia comenzó en el almacén de zapatos Calzado Andino, ubicado en la conocida calle de la Moneda.

Las llamas consumieron una parte del establecimiento y generaron preocupación por su cercanía con otros locales comerciales y edificaciones también aledañas.

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El Cuerpo Oficial de Bomberos de Cartagena recibió el reporte alrededor de las 10 de la mañana, a través de la línea de emergencias designada. Tras eso las unidades se desplazaron hasta el lugar para controlar el fuego y evitar que se extendiera a otros inmuebles cercanos.

Según el comandante de Bomberos, Ahizar Fuentes Lizcano, fueron necesarias seis máquinas y 30 bomberos en el despliegue para atender el incendio, trabajo que le tomó al equipo cerca de dos horas para lograr un control total.

De acuerdo al tweet en X de la Alcaldía de Cartagena, fueron necesarios también dos carrotanques cisterna y una maquina extintora para las labores.

Cierre en el acceso al lugar

Mientras se desarrollaron las labores de atención, las autoridades restringieron el acceso al Centro Histórico para facilitar el desplazamiento de los vehículos de emergencia y evitar el acercamiento de personas en la zona afectada.

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En el operativo participaron el DATT (Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte), la Policía Metropolitana y la Oficina de Gestión del Riesgo y Desastres. Una vez las llamas fueron controladas, los bomberos prosiguieron con labores de enfriamiento, remoción del material que fue afectado y revisión de puntos calientes para evitar una posible reactivación.

Hasta ahora, no se han reportados personas lesionadas y las autoridades tampoco han determinado las causas de origen del incendio, ni se ha hecho un balance de las pérdidas materiales.

Incendios en Cartagena

La emergencia que se dio en Calzado Andino se suma a otros incendios reportados en Cartagena desde el mes de octubre.

Por ahora, no existe información que permita crear una relación entre los episodios de incendio previos y el actual. Las autoridades mantienen el llamado a revisar las instalaciones eléctricas y las condiciones de seguridad de los establecimientos para prevenir nuevas emergencias.

Para reducir el riesgo de incendios en viviendas y establecimientos comerciales, el Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá recomienda revisar periódicamente las instalaciones eléctricas y de gas, evitar sobrecargar los tomacorrientes y no utilizar cables o conexiones improvisadas.

También es importante mantener materiales inflamables, como papel, telas, madera y combustibles, lejos de estufas y otras fuentes de calor; no dejar veladoras encendidas sin supervisión y vigilar los alimentos mientras se cocinan.

En caso de percibir olor a gas, se deben abrir puertas y ventanas, evitar accionar interruptores o conectar aparatos eléctricos y solicitar asistencia especializada