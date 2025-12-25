Bolívar

Así fue el voraz incendio en el mercado de Bazurto en Cartagena: las pérdidas son millonarias

Las autoridades bomberiles se encuentran realizando las investigaciones de este caso.

Gabriel Salazar López

25 de diciembre de 2025, 7:19 p. m.
Incendio en el mercado de Bazurto de Cartagena.
Incendio en el mercado de Bazurto de Cartagena. Foto: Suministrada a SEMANA.

Sobre las 8:30 de la mañana de este jueves, 25 de diciembre, se registró un voraz incendio en el mercado de Bazurto, en Cartagena, donde se vio afectada una edificación de tres pisos en la que funcionaban bodegas y almacenes comerciales.

De acuerdo con el reporte de las autoridades, la comunidad le dio aviso al Cuerpo de Bomberos mediante una llamada a la línea de emergencia 119, por lo que activaron todo el protocolo de respuesta.

“Gracias a la oportuna intervención de las unidades del Cuerpo de Bomberos, se logró evitar la propagación del fuego hacia otros locales comerciales del sector”, explicaron desde la Alcaldía de Cartagena, quien estuvo al tanto de la atención de esta emergencia.

Las autoridades hicieron una grave denuncia, pues el hallazgo fue mayor cuando estaban atendiendo esta conflagración que generó pánico entre las personas que tienen sus establecimientos comerciales en la zona.

“Durante la atención de la emergencia, se identificó que en un local contiguo al punto de origen del incendio funcionaba un establecimiento que almacenaba pólvora y elementos explosivos, situación que no fue informada previamente por los propietarios ni trabajadores, poniendo en grave riesgo la vida de las unidades de bomberos y de los demás organismos de socorro”, informaron las autoridades en Cartagena.

Bomberos controlando incendio en Cartagena.
Bomberos controlando incendio en Cartagena. Foto: Suministrada a SEMANA.

Ahora, la Policía Metropolitana de Cartagena, se encuentran al frente de las verificaciones correspondientes para el funcionamiento de este sitio donde almacena pólvora.

“En el lugar hicieron presencia de manera articulada las siguientes entidades del Distrito y organismos de apoyo como la secretaría del Interior, secretaría General, Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres (OAGRD), Apoyo Logístico, Espacio Público, DATT, Policía Nacional, Aguas de Cartagena, Electricaribe / Afinia, AMI Emergencias Médicas, Megatiendas, brindando hidratación al personal operativo”, agregaron.

Se conoció que el Cuerpo de Bomberos de Cartagena permanece en el lugar realizando labores de apagado de puntos calientes, remoción y enfriamiento, debido a la presencia de material inflamable y combustible, con el fin de evitar una posible reactivación del fuego.

La emergencia fue controlada por los bomberos de Cartagena.
La emergencia fue controlada por los bomberos de Cartagena. Foto: Suministrada a SEMANA.

La atención de la emergencia contó, además, con: máquina de la Sociedad Portuaria; un carro tanque de la UNGRD – Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, enviado por la Gobernación de Bolívar, para el abastecimiento del sistema de piscina del Cuerpo de Bomberos de Cartagena; unidades del Cuerpo de Bomberos de Turbana, que se sumaron a las labores de atención.

El Cuerpo de Bomberos de Cartagena reitera su compromiso con la seguridad de la ciudad y continuará informando de manera oficial cualquier novedad relacionada con esta emergencia.

