En medio de la temporada decembrina, desde la Gobernación de Bolívar, junto con la Policía anunciaron la llegada de más uniformados con el fin de poder reforzar la seguridad en los diferentes municipios.

“Este importante refuerzo, gestionado por el gobernador Yamil Arana Padauí ante el Gobierno Nacional y el Ministerio de Defensa, permitirá ampliar la presencia institucional en los 34 municipios y 7 corregimientos que integran el Comando de Policía de Bolívar (Debol), contribuyendo a la prevención del delito y al mantenimiento del orden público”, explicaron desde la gobernación.

De acuerdo con la información que se ha conocido, el primer grupo de uniformados será desplegado estratégicamente en los municipios de El Peñón, Regidor, Norosí, Tiquisio, Altos del Rosario, Barranco de Loba, San Martín de Loba, Hatillo de Loba, Montecristo, San Jacinto del Cauca, Pinillos, Marialabaja, San Jacinto, San Juan Nepomuceno, El Carmen de Bolívar, Zambrano, Córdoba y El Guamo.

Nuevos policías llegan a Bolívar. Foto: Suministrada a SEMANA.

El gobernador Yamil Arana Padauí destacó que este avance es el resultado de un trabajo articulado y permanente con la Fuerza Pública y el Gobierno de Gustavo Petro.

“Estos resultados son producto de un trabajo serio y coordinado con la Policía Nacional, la Armada de Colombia y el Ejército Nacional, así como del compromiso asumido por el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Defensa, durante los consejos de seguridad. En Bolívar estamos actuando de manera integral para garantizar el orden, la tranquilidad y la protección de nuestras comunidades”, afirmó el mandatario.

Arana Padauí reiteró que la llegada de este nuevo personal debe hacer que no se sigan registrando más hechos de inseguridad en los municipios.

“Seguimos aumentando el pie de fuerza, fortaleciendo capacidades y acompañando a nuestras autoridades locales. Hemos entregado vehículos, tecnología, chalecos antibalas y todo lo necesario para el bienestar de nuestros policías, lo que se traduce en mejores resultados operativos. La Gobernación es la casa de nuestros policías”, agregó.

Deberán garantizar la seguridad en varios municipios de Bolívar. Foto: Suministrada a SEMANA.

Por su parte, el comandante de la Policía de Bolívar, coronel Alejandro Reyes Ramírez, presentó formalmente a los 108 uniformados y resaltó su formación y disposición de servicio.

“Son policías con una excelente preparación, comprometidos con garantizar la seguridad, mantener el orden y apoyar de manera permanente a las comunidades del departamento”, precisó el oficial.