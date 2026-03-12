Un sector del sur de Cartagena de Indias tendrá suspensión del servicio de energía eléctrica este viernes, 13 de marzo de 2026, debido a trabajos programados de mantenimiento en la red.

La interrupción hace parte de las labores técnicas que realiza la empresa prestadora del servicio, Afinia, para fortalecer la infraestructura eléctrica en la ciudad.

De acuerdo con la información divulgada por la compañía encargada del suministro de energía, el corte se realizará durante gran parte del día para permitir intervenciones en circuitos eléctricos que requieren suspender temporalmente el servicio mientras se ejecutan las obras.

Según el cronograma informado, la suspensión del servicio se realizará entre las 8:00 de la mañana y las 6:00 de la tarde en el Circuito Ternera 11 del barrio Blas de Lezo.

La zona afectada corresponde específicamente al tramo comprendido entre la carrera 65 y la carrera 67A, entre las calles 22 y 25, dentro del circuito eléctrico denominado Ternera 11. Para llevar a cabo los trabajos, es necesario desenergizar el circuito con el fin de garantizar la seguridad del personal técnico y la comunidad.

Este tipo de suspensiones programadas suele realizarse para ejecutar mantenimiento preventivo, cambio de componentes eléctricos o adecuaciones en la infraestructura que permiten mejorar la continuidad del servicio en el futuro.

Las labores hacen parte del plan de mantenimiento que busca mejorar la estabilidad y confiabilidad del sistema en distintos sectores de la capital de Bolívar.

Recomendaciones para los residentes del sector

Ante la suspensión programada del servicio, las autoridades y la empresa de energía recomiendan a los residentes del sector tomar algunas precauciones durante la jornada.

Entre las principales recomendaciones están desconectar equipos eléctricos sensibles, mantener cargados dispositivos móviles y prever alternativas para actividades que dependan del suministro de energía durante las horas del corte.

Así mismo, se aconseja a los ciudadanos estar atentos a los canales oficiales de información de la empresa prestadora del servicio, donde se pueden consultar actualizaciones sobre los trabajos o posibles cambios en el cronograma.

La suspensión del servicio se restablecerá una vez finalicen las labores técnicas previstas para el circuito, lo que permitiría mejorar la calidad del suministro eléctrico en este sector residencial de Cartagena.