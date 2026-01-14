Cortes de luz en municipios de Bolívar el jueves 15 de enero de 2026: estas son las zonas afectadas

Durante varias horas del jueves 15 de enero, distintos municipios del departamento de Bolívar tendrán interrupciones programadas en el servicio de energía eléctrica.

Así lo informó Afinia, la empresa encargada de la distribución y comercialización de electricidad en la región, que adelantará trabajos de mantenimiento y optimización en su infraestructura como parte del plan de inversión que ejecuta en el Caribe colombiano.

La compañía señaló que las labores buscan mejorar la confiabilidad del servicio y reducir fallas futuras en las redes eléctricas. Sin embargo, para llevar a cabo estas intervenciones será necesario suspender temporalmente el suministro en sectores urbanos y rurales de varios municipios, algunos de ellos por periodos prolongados que se extenderán desde la mañana hasta el final de la tarde.

En Villanueva, la suspensión del servicio está programada desde las 6:20 a.m. hasta las 6:00 p.m. en varios puntos de la zona urbana, entre ellos sectores del barrio Las Flores, el sector de la plaza y el barrio Colón. Durante ese lapso, los usuarios no contará con energía eléctrica mientras se ejecutan los trabajos técnicos anunciados por la empresa.

En el municipio de Calamar, la interrupción del servicio se dará entre las 8:00 a.m. y las 2:00 p.m. en la zona urbana, incluyendo al cliente Coolechera, en la planta ubicada en este municipio.

En El Peñón, la suspensión del fluido eléctrico está prevista entre las 3:00 y las 6:00 p.m., tanto en la zona urbana como en sectores rurales.

También se verán afectados algunos tramos viales rurales que conectan con municipios cercanos, como las vías El Banco–Cerrito, Cerrito–El Peñón, El Peñón–El Peñoncito y el corredor hacia Puerto Boca.

En El Carmen de Bolívar, el corte está previsto desde las 7:20 a.m. hasta las 5:00 p.m.. La interrupción afectará sectores del casco urbano, incluyendo el barrio Las Delicias.

Las zonas rurales de Magangué también estarán incluidas en la jornada de mantenimiento. En este municipio, el servicio se suspenderá en dos franjas: de 7:30 a 8:00 a.m., y nuevamente de 4:00 a 4:30 p.m.. Las veredas y corregimientos afectados incluyen Santa Coita, Roma, Punta Cartagena, Las Brisas, Coyongal y Bocas de Guamal.

En Pinillos, la interrupción del servicio está programada entre las 7:30 a.m. y las 4:30 p.m.. Durante ese horario no habrá servicio en sectores rurales como Mantequeira, así como en zonas rurales de Magangué, como Santa Pabla, Santa Mónica y Playa de Las Flores, y en áreas rurales del municipio de Achí, incluyendo Playa Plata, Tres Cruces y Guacamayo.

Soplaviento y San Estanislao tendrán cortes programados en varios horarios durante el día. En Soplaviento, la suspensión se dará entre las 6:10 y las 6:40 a.m. y nuevamente entre las 5:30 y las 6:00 p.m., afectando numerosos barrios del casco urbano.

En San Estanislao, además de esos horarios, habrá una interrupción desde las 6:10 a.m., hasta las 6:00 p.m. en barrios como Torices, Divino Niño, La Plaza y Bajo Fresco, así como en zonas rurales y vías de conexión.

Afinia también anunció cortes programados en los municipios de Arjona, María La Baja y Mahates. En estas localidades, tanto en áreas urbanas como rurales, el servicio estará suspendido desde las 7:00 a.m. hasta las 5:00 de la tarde.

La medida incluye sectores cercanos a la vía Arjona–Gambote y a la vía Mamonal–Gambote, además del corregimiento de San Cayetano, en San Juan Nepomuceno. En Sucre, algunos corregimientos de San Onofre también se verán impactados por estos trabajos.

Turbana y Turbaco figuran igualmente entre los municipios con interrupciones programadas. En Turbana, el corte se dará de 7:00 a.m. a 5:00 p.m. en zonas urbanas y rurales, especialmente en sectores aledaños a las vías Turbana–Membrillal y Turbana–Turbaco.

En Turbaco, el servicio se suspenderá en barrios como Nueva Colombia, El Remanso, Media Tapa, San Pedro y varias urbanizaciones, además de sectores rurales y algunos puntos del área rural de Cartagena, como urbanizaciones campestres.