Gobernador de Bolívar entrega reconocimiento al futbolista Jorge Carrascal e hizo un importante anuncio

El gobernador de Bolívar, Yamil Arana, dio a conocer por medio de su cuenta en la red social X, sobre el reconocimiento que le entregó al futbolista Jorge Carrascal por ser ejemplo para la juventud en el departamento.

“Aquel muchacho que iba a todos los estadios para apoyar al @RealCartagena mientras soñaba con ser futbolista ya es campeón de América. Bolívar reconoce y exalta los logros de Jorge Carrascal, porque es un ejemplo para la juventud del departamento Con disciplina y constancia se pueden lograr las metas”, dijo el mandatario.

El gobernador también anunció que la Gobernación de Bolívar está construyendo nuevos estadios de fútbol en el departamento y que uno de ellos llevará el nombre de Jorge Carrascal.

“Queremos que ese escenario sea un símbolo para miles de niños y jóvenes que sueñan con salir adelante a través del deporte, así como tú lo hiciste”, afirmó Arana.