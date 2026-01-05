Turismo

Estos son los encantos del municipio de Colombia con el nombre más largo, un lugar con gran riqueza cultural

Se ubica a 300 kilómetros de Santa Marta.

Redacción Semana
5 de enero de 2026, 10:26 p. m.
San Sebastián de Buenavista
San Sebastián de Buenavista Foto: Alcaldía de San Sebastián de Buenavista

El departamento del Magdalena es uno de los destinos más atractivos del país. Su territorio tiene playas paradisíacas, hermosos paisajes y una gran riqueza natural.

Entre sus 30 municipios se encuentra San Sebastián de Buenavista, ubicado en el sur del departamento y a poco más de 300 kilómetros de Santa Marta, la capital.

Esta población tiene la particularidad de ser la que posee el nombre más largo entre los municipios del país, con 24 letras, y supera por una letra a San Antonio del Tequendama, ubicado en Cundinamarca.

El paraíso oculto cerca de Santa Marta que invita a desconectarse, descansar y reconectar con la naturaleza

Historia

La Alcaldía del municipio señala que los primeros pobladores del territorio donde se ubica actualmente eran indígenas de la tribu chimilas.

Estos indígenas habitaban la parte derecha del brazo de Mompox, en el río Magdalena. Esta zona comprende desde El Banco hasta el punto conocido como la Boca de Pinto, en lo que corresponde hoy en día al municipio Santa Bárbara de Pinto.

Los chimilas fueron desterrados del territorio, en el marco de la conquista de los españoles liderados por Fernando de Mier y Guerra, y ubicaron su asentamiento del otro lado del río en Menchiquejo, actual corregimiento del municipio de San Fernando, en el departamento de Bolívar.

Pese a su destierro, la Alcaldía destaca que en este sector del municipio se han encontrado “hallazgos representativos de los nativos de aquellos tiempos como ollas de barro, huesos y figuras indígenas que nos hace remontar a esas épocas y que vislumbran un poco de lo que era la tribu que habitaba en San Sebastián de Buenavista”.

La población fue declarada como municipio el 13 de diciembre de 1957, mediante un decreto del gobernador de entonces, el teniente coronel Luis Millán Vargas.

El encantador pueblo del Caribe colombiano reconocido como patrimonio, un destino con historia, tradición y hermosos paisajes

Economía

San Sebastián de Buenavista es considerado un municipio con gran vocación agrícola y con relevancia en la región. Los cultivos más destacados son los de naranja, maíz, yuca, fríjol, ajonjolí y mango. Adicionalmente, es importante del explotación de madera, la cual es utilizada en industrias de Barranquilla.

Yuca
La yuca es unos de productos que se cultivan en el municipio. Foto: Getty Images

La ganadería bovina, ovina y porcina también ocupan un renglón de importante en la economía del municipio.

En cuanto a sus lugares de interés, se destacan varios. Entre ellos se encuentran la Piedra de Bolívar, la Casa Museo Luis Guillermo Trespalacios, la plaza Santo Domingo y la iglesia de la Inmaculada Concepción, ubicadas en el centro de la población.

