Pilas; estos son los barrios que tendrán cortes de luz este 10 de enero de 2026 en Cartagena

Por trabajos de optimización de la infraestructura eléctrica en diferentes sectores de Cartagena, la empresa Afinia, prestadora del servicio de energía en la heroica, este sábado varios barrios sufrirán interrupciones del servicio. La programación de las interrupciones comienza a las 6:10 a.m.

Sin embargo, también habrá cortes desde el martes 13 de enero hasta el 18 de enero.

Estos son los barrios que se quedarán temporalmente sin luz en Cartagena el 10 de enero de 2026

Horario: de 6:10 a.m. a 6 p.m.

Barrios: Nuevo Bosque (diagonal 29d entre transversal 45 y transversal 46 y transversal 46 entre diagonal 29d y diagonal 29i).

Horario: de 6:30 a.m. a 6 p.m.

Barrio: Arroz Barato (carrera 4 con calle del ferrocarril).

Martes 13 de enero

Circuito Bayunca 1

Horario: 6:30 a. m. a 6:00 p. m.

Barrio: se interrumpirá el servicio en Villanueva: carrera 17 con calle 15, sector La Plaza.

Circuitos Calamar 1 y Calamar 3

Horario: 8:00 a. m. a 2:00 p. m.

Barrio: se interrumpirá el servicio en Calamar: zona urbana del municipio de Calamar y cliente Coolechera Planta Calamar.

Circuito Calamar 2

Horario: 9:00 a. m. a 5:10 p. m.

Barrio: se interrumpirá el servicio en Arroyo Hondo y Calamar: zona urbana de Arroyo Hondo, desde la carrera 1B hasta la carrera 7, con calles 1B hasta la calle 11, Iglesia Principal, Institución Educativa Técnica Agropecuaria de Arroyo Hondo, Parque Bolívar y Alcaldía de Arroyohondo. Zona rural de Arroyo Hondo: Pilón. Zona rural de Calamar: Hato Viejo.

Circuito Sur de Bolívar

Horario: 3:00 p. m. a 6:00 p. m.

Barrio: se interrumpirá el servicio en El Peñón y El Banco (Magdalena): zona urbana y rural del municipio de El Peñón. Zona rural de El Banco: vía El Banco – Cerrito, vía Cerrito – El Peñón, vía El Peñón – El Peñoncito, vía El Peñoncito – Puerto Boca.

Circuito Zaragocilla 4

Horario: 6:20 a. m. a 6:00 p. m.

Barrio: se interrumpirá el servicio en Cartagena: Transversal 48 entre Diagonal 29C y Diagonal 29D, barrio Nuevo Bosque.