El procurador General de la Nación, Gregorio Eljach, sostuvo desde el Congreso Nacional de Municipios que se desarrolla en Cartagena que es necesario avanzar en el diseño del nuevo Estado regional en zonas de mayor autonomía.

Eljach aseveró que es imperativo que el Estado pueda saldar la deuda histórica que tiene con las regiones de Colombia debido al centralismo.

“Tenemos que admitir que la Constitución de 1991 se quedó corta en la interpretación de las necesidades de las regiones y en haberles señalado rutas seguras para, por lo menos, reducir esas injusticias”, afirmó.

El procurador Gregorio Eljach, sobre las elecciones del domingo: “Tenemos la sensación de que todo va a salir bien”

Asimismo, indicó que debe dejarse atrás el modelo que calificó como “aldeas aisladas” y darles más fuerza a las áreas metropolitanas, las que considera estructuras hoy insuficientes.

“Debemos adoptar con determinación la categoría de ciudad-región, emulando los modelos de éxito en Europa, Asia y Norteamérica para competir globalmente. No somos simples municipios, somos plataformas de escala internacional”, sostuvo.

De igual manera, precisó que los temas de metropolización deben tener un “ordenamiento jurídico disruptivo que rompa las cadenas de la burocracia tradicional”.

Asimismo, insistió en la necesidad de una autonomía financiera real, centrada en la reforma al Sistema General de Participaciones (SGP), como ya lo ordena la Constitución.

“No es conveniente que los recursos sigan represados en la frialdad de los ministerios mientras las necesidades básicas desbordan la capacidad de nuestros alcaldes locales”, indicó.

Así reaccionó el procurador Gregorio Eljach a la intención del Gobierno de volver pública a Nueva EPS y acaparar más pacientes

Indicó que corresponde al Gobierno y al Congreso entrantes reglamentar sin dilaciones el Acto Legislativo que devuelve el “oxígeno financiero” a los territorios.

Además, se comprometió a ser el guardián para que estas transferencias se hagan efectivas y transparentes, evitando que la norma se convierta en letra muerta.

“La Constitución no es una sugerencia; es un mandato de justicia territorial que ordena nivelar la balanza fiscal en favor de los municipios y departamentos”, afirmó.

Las palabras del procurador retumbaron en Colombia. Foto: Guillermo Torres / Semana

De igual manera, hizo un llamado a eliminar la práctica de “mendigar partidas” en la capital. El Procurador anunció que se volverá “obsesivo” con el trámite de la ley que reglamente el SGP durante este primer semestre.

“Les propongo a los señores alcaldes que hagamos un frente común con el nuevo Congreso y el nuevo Gobierno para incidir en la aprobación de esta ley”, concluyó.