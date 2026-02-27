Así reaccionó el procurador Gregorio Eljach a la intención del Gobierno de volver pública a Nueva EPS y acaparar más pacientes

Gregorio Eljach, procurador general de la Nación, habló con El Debate, de SEMANA. En el marco de la entrevista, con motivo de las elecciones del 8 de marzo de 2026, el jefe del Ministerio Público habló de las declaraciones de Guillermo Alfonso Jaramillo, ministro de Salud, en el sentido de que la intención del gobierno del presidente Gustavo Petro es que la Nueva EPS, intervenida por el Ejecutivo en abril de 2024, cuya gestión ha empeorado, se vuelva pública.

“El señor presidente de la República ordenó que se volviera pública la Nueva EPS y le ordenó al ministro de Hacienda que comience a buscar recursos para que, como Estado colombiano, se puedan pagar todas las deudas que tienen con cada una de las diferentes empresas sociales del Estado”, señaló.

En ese sentido, Jaramillo fue enfático con una frase que ha repetido en varias oportunidades desde que llegó al cargo: “Se tiene que acabar el negocio de la salud en Colombia”.

El procurador general de la Nación reaccionó. “Estamos atentos a ver cómo se va a implementar. No es automático, ni inmediato. Tiene unos plazos para irse implementando. Pero hay un telón de fondo que sí preocupa. La calamitosa situación de la Nueva EPS, adonde se pretende que van a llegar esos casi 3 millones nuevos de afiliados”.

“El raciocinio elemental. Si con los que tienen ahora, miren cómo están, que no pueden casi hacer las cosas, ¿cómo será si le aumentamos el 25 % de lo que ya tienen? Si no han podido como están y le aumentamos mucho más la cantidad de gente que tiene que atender, pues la dificultad va a crecer”, agregó el jefe del Ministerio Público.

“Hay que ser previsivos, hay que tener las alternativas. El Ministerio de Salud es un ministerio fuerte que tiene una estructura activa que llega hasta el último rincón donde hay un colombiano, pero mediante unos métodos de suministrar salud distintos a los que traíamos hace 100 años, hace 30 años de la ley 100. Pero salud está proveyéndose, pero eso no quiere decir que aquí no haya un cuidado especial, que lo venimos llevando sobre la nueva y sobre otras que también han incurrido en eso”, aseveró.

La entrevista completa con Gregorio Eljach, procurador general de la Nación:

Eljach también cuestionó que se intervenga para liquidar y no para ayudar. “Las intervenciones por parte de las superintendencias, es decir, el ejecutivo, el Estado, sobre actividades privadas —las EPS son privadas de aseguramiento o de otra industria— no pueden tener como propósito liquidar la empresa, sino salvarla. Sería un contrasentido muy grande intervenir para liquidar. Los números indican que el objetivo de la intervención no se ha logrado todavía”.

El procurador no descartó acciones administrativas desde el Ministerio Público, a propósito de estas intervenciones. “Y eso tiene una mirada muy atenta de la Procuraduría en términos disciplinarios. Son disciplinados y venimos haciendo actuaciones preventivas y de disciplina sobre ese sector que podríamos llamar de las EPS intervenidas”.

“Y eso no viene de ahora. Ya venimos desde hace meses. Estos procesos son muy lentos, engorrosos, llenos de trapisondas, onda, ir, venir, recursos, recusaciones, impugnaciones, tutelas. Entonces, lo que en principio podría ser una cosa de 3 meses, se convierte en una cosa de año y medio. Pero todo eso es legal, porque nosotros somos los que tenemos que darle garantía al funcionario investigado, plena garantía de sus derechos”, agregó el jefe del Ministerio Público.

Previamente, Andrés Forero, representante a la Cámara, habló con El Debate, de SEMANA. Durante la entrevista, el congresista entregó detalles alrededor de su denuncia según la cual, a pesar de la crisis de salud en el país, el Gobierno está promoviendo el traslado de pacientes a Nueva EPS, intervenida por el Gobierno del presidente Gustavo Petro.

“Es muy preocupante. Y, además, en general, cuando había traslados de pacientes, se suponía que las EPS que estaban intervenidas no podían ser receptoras de nuevos pacientes, de nuevos afiliados, y el Gobierno está desconociendo eso, que era un criterio que se seguía. Además, están yendo en contra de la lógica y en contra del marco legal y constitucional”, aseveró.