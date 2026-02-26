El ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, contó este jueves, 26 de febrero, en medio de un discurso en la Plaza de Bolívar, en Bogotá, que el presidente Gustavo Petro ordenó que la Nueva EPS se vuelva pública, al tiempo que se busquen los recursos para pagar sus deudas.

El funcionario aseguró que el Ejecutivo busca la forma de conseguir más dinero para pagar las deudas; fue en ese momento en el que habló de la situación de la Nueva EPS.

Ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo. Foto: Tomada de la cuenta de X de Guillermo Alfonso Jaramillo.

“El señor presidente de la República ordenó que se volviera pública la Nueva EPS y le ordenó al ministro de Hacienda que comience a buscar recursos para que, como Estado colombiano, se puedan pagar todas las deudas que tienen con cada una de las diferentes empresas sociales del Estado”, señaló.

En ese sentido, Jaramillo fue enfático con una frase que ha repetido en varias oportunidades desde que llegó al cargo: “Se tiene que acabar el negocio de la salud en Colombia”.

Estas palabras del jefe de la cartera de Salud desataron aplausos y la emoción de las personas que, en la Plaza de Bolívar, participaban del Encuentro Nacional de Salud.

Poco antes de este anuncio, el ministro dijo que la Nueva EPS era mayoritaria del Estado colombiano y que, por lo mismo, se sacarían nuevos recursos, que podrían ser préstamos, para pagar las deudas existentes.

De hecho, fue más allá y sostuvo que el primer pago se relaciona con lo que se le debe a los hospitales públicos. “Por eso asume el Gobierno esa responsabilidad”, señaló.

Todo esto se da en medio de la controversia por cuenta de un decreto con el que se establecen nuevas reglas para la operación de las EPS. Una de ellas, según advirtieron varios sectores, señala que las EPS pueden operar en un territorio según el número de habitantes, por lo que se podría dar el traslado a otras más grandes.

Esto, de acuerdo con el congresista Andrés Forero, obligará a que la Nueva EPS reciba millones de usuarios que lleguen desde Sura y Sanitas.