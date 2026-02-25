NACIÓN

Importante IPS del país dejará de atender pacientes con hemofilia: culpó a la Nueva EPS

Debido a las deudas, Integral Solutions dejó de atender a pacientes con hemofilia de la Nueva EPS.

Redacción Nación
25 de febrero de 2026, 7:56 p. m.
Caos en la Nueva EPS: Integral Solutions suspende atención por impagos millonarios
La crisis del sistema de salud en Colombia atraviesa un difícil momento. Detrás de las cifras y los debates administrativos, hay una realidad dolorosa: pacientes que pierden la vida esperando medicamentos vitales que nunca llegan.

¿Qué es hemofilia, enfermedad por la que murió Kevin Acosta y por la que Petro culpó a su mamá?

La falta de cumplimiento en las entregas ha pasado de ser un problema logístico a una amenaza directa contra la supervivencia de miles de personas.

En este escenario, las IPS han señalado que uno de los puntos de origen del caos es el impago acumulado por parte de algunas EPS. Un ejemplo es el de Integral Solutions, que anunció oficialmente que no podrá seguir atendiendo a los pacientes de la Nueva EPS que sufren de hemofilia y otras coagulopatías, devolviéndolos a la entidad para que esta se haga cargo de su atención.

La institución, con presencia en 17 departamentos, calificó la situación como una “imposibilidad absoluta” debido a las deudas que arrastra la entidad actualmente intervenida por el Gobierno Nacional.

Comunicado oficial de IPS Integral Solutions para pacientes con hemofilia.
De hecho, este martes 24 de febrero, cerca de 109 pacientes quedaron a la deriva tras ser devueltos a la Nueva EPS. La magnitud del problema financiero es alarmante: según un seguimiento de la Superintendencia de Salud, las deudas de la Nueva EPS superan los 20 billones de pesos para mediados del 2025.

Esta parálisis financiera golpea en la actualidad especialmente a quienes padecen trastornos de la coagulación. La incertidumbre es total; muchos afiliados no saben a qué centro médico acudir ni si se respetarán las fechas de sus tratamientos, los cuales no admiten esperas.

Al cierre de su comunicado, Integral Solutions enfatizó que, tras 13 años de servicio, su compromiso con la humanización sigue en pie, pero que el contexto actual hace inviable la operación bajo estas condiciones.

Lamentablemente, esta crisis no distingue edades. Los ojos del país se posaron recientemente sobre el caso de Kevin Acosta, un menor con hemofilia afiliado a la Nueva EPS, quien presuntamente falleció tras la falta de suministro de los medicamentos que requería para seguir viviendo.

