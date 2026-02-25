NACIÓN

Procuraduría aclara el estado del proceso de ingreso al sistema de salud de Drogas La Rebaja

El ente de crontol aclaró que la entrada de Drogas La Rebaja al sistema de salud apenas está en fase preliminar.

Redacción Nación
25 de febrero de 2026, 6:54 p. m.
Desde la intervención de Copservir, Drogas La Rebaja presenta cada vez más pérdidas. Ahora se prepara para ser gestor farmacéutico.
Desde la intervención de Copservir, Drogas La Rebaja presenta cada vez más pérdidas. Ahora se prepara para ser gestor farmacéutico. Foto: GUILLERMO TORRES-SEMANA

El desabastecimiento de medicamentos en Colombia ya no es solo un debate administrativo; se ha convertido en una crisis que está costando vidas e incluso ha resonado a nivel internacional.

Lo que más destaca de esta situación son las historias de pacientes crónicos, en algunas ocasiones menores de edad con enfermedades huérfanas que, trágicamente, han fallecido mientras esperaban los tratamientos que necesitaban para seguir viviendo o evitar complicaciones graves.

“Kevin es el tema de dolor y reflexión en las familias de Colombia”: Álvaro Uribe Vélez

Buscando salidas a esta emergencia, la Procuraduría General de la Nación organizó una mesa técnica para analizar una propuesta que ha sonado mucho últimamente: la entrada de Drogas La Rebaja como gestor farmacéutico dentro del Sistema General de Seguridad Social en Salud. A este encuentro también asistieron representantes clave del gremio farmacéutico del país.

Trabajadores denuncian que las fallas administrativas incluso alcanzaron a generar represamiento de medicamentos y pérdidas por cambio de proveedores.
La incorporación de Drogas La Rebaja como un actor oficial en el sistema de salud colombiano es una de las apuestas más recientes del Gobierno Nacional para mitigar la crisis de abastecimiento de fármacos. Foto: GETTY IMAGES

Aunque hasta la tarde de este miércoles, 25 de febrero, no se habían filtrado los detalles minuciosos de la reunión, el ente de control dejó claro su propósito. La idea principal era poner sobre la mesa “todas las dudas que genera la incorporación de esta cadena de farmacias como un nuevo jugador en el sistema de salud colombiano”.

Más de Nación

