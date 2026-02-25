Procuraduría aclara el estado del proceso de ingreso al sistema de salud de Drogas La Rebaja

El desabastecimiento de medicamentos en Colombia ya no es solo un debate administrativo; se ha convertido en una crisis que está costando vidas e incluso ha resonado a nivel internacional.

Lo que más destaca de esta situación son las historias de pacientes crónicos, en algunas ocasiones menores de edad con enfermedades huérfanas que, trágicamente, han fallecido mientras esperaban los tratamientos que necesitaban para seguir viviendo o evitar complicaciones graves.

“Kevin es el tema de dolor y reflexión en las familias de Colombia”: Álvaro Uribe Vélez

Buscando salidas a esta emergencia, la Procuraduría General de la Nación organizó una mesa técnica para analizar una propuesta que ha sonado mucho últimamente: la entrada de Drogas La Rebaja como gestor farmacéutico dentro del Sistema General de Seguridad Social en Salud. A este encuentro también asistieron representantes clave del gremio farmacéutico del país.

La incorporación de Drogas La Rebaja como un actor oficial en el sistema de salud colombiano es una de las apuestas más recientes del Gobierno Nacional para mitigar la crisis de abastecimiento de fármacos. Foto: GETTY IMAGES

Aunque hasta la tarde de este miércoles, 25 de febrero, no se habían filtrado los detalles minuciosos de la reunión, el ente de control dejó claro su propósito. La idea principal era poner sobre la mesa “todas las dudas que genera la incorporación de esta cadena de farmacias como un nuevo jugador en el sistema de salud colombiano”.

La Procuraduría Delegada para Asuntos Civiles, del Trabajo y Seguridad Social, que estuvo al frente de la cita, aterrizó un poco las expectativas. Explicaron que “la llegada de Drogas La Rebaja apenas está en una fase exploratoria. De hecho, actualmente solo están adelantando los trámites básicos para habilitarse con los operadores logísticos y definir cómo funcionarían sus puntos de entrega”.

Para que esta red de farmacias realmente empiece a despachar medicinas a los pacientes, todavía falta bastante camino por recorrer. La mesa técnica fue muy clara al advertir que este “nuevo actor farmacéutico tendrá que cumplir paso a paso con las mismas exigencias técnicas, operativas y legales que se le piden a cualquier otra entidad del sistema. Esto significa que será un proceso gradual, vigilado con lupa por las autoridades competentes”.

El objetivo de estas aclaraciones es frenar un poco la incertidumbre y las falsas esperanzas entre los usuarios. Hay preguntas muy válidas sobre si Drogas La Rebaja realmente tiene la experiencia, la capacidad logística y la cobertura nacional para asumir un reto de este tamaño.

Por todo esto, hay que ser realista con los tiempos. La solución definitiva para que los pacientes reciban sus medicamentos a tiempo no se dará de la noche a la mañana, sino que dependerá de que esta entidad logre consolidar su operación y demostrar con cifras reales que puede hacer el trabajo.