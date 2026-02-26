Andrés Forero cuestiona al minSalud por traspaso de afiliados a la Nueva EPS en medio de la crisis; anuncia batalla en las cortes

El representante a la Cámara Andrés Forero lanzó un fuerte cuestionamiento contra el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, al acusarlo de desconocer decisiones institucionales y de promover el traslado masivo de usuarios a la intervenida Nueva EPS, sobre la que pesan varios cuestionamientos por la crisis que atraviesa.

A través de su cuenta de X, el congresista aseguró que el jefe de la cartera de Salud “desconociendo al Congreso y al Consejo de Estado, forzará que la intervenida Nueva EPS (…) reciba millones de usuarios de EPS como EPS Sura y Sanitas”.

El pronunciamiento se produce en medio de la creciente controversia por el futuro del sistema de salud y las decisiones del Gobierno frente a varias aseguradoras que han enfrentado medidas administrativas, intervenciones y procesos de reorganización.

Forero, uno de los principales críticos de la reforma a la salud impulsada por el Ejecutivo, vinculó su denuncia con recientes casos de pacientes fallecidos en medio de presuntas fallas en la atención.

En su mensaje mencionó puntualmente al niño Kevin y a una mujer que murió en un dispensario, insinuando que estos hechos evidenciarían problemas en la prestación del servicio bajo la actual intervención estatal.

El congresista fue más allá y anticipó un nuevo frente jurídico contra el Gobierno. “¡Frenaremos esta locura en las cortes!”, afirmó, dejando claro que buscarán medidas judiciales para impedir la ejecución de estas decisiones.

La controversia se da en un momento crítico, cuando el Gobierno avanza en cambios estructurales al modelo de salud y en el reacomodo de millones de afiliados, un proceso que ha generado incertidumbre entre pacientes, prestadores y actores políticos.

Desde el Ministerio de Salud no se ha emitido una respuesta directa al señalamiento del representante, mientras el debate continúa escalando en el Congreso, desde donde aseguran que llegarán a los tribunales para definir el alcance de estas medidas y su impacto en el sistema.