Política

Andrés Forero cuestiona al minSalud por traspaso de afiliados a la Nueva EPS en medio de la crisis; anuncia batalla en las cortes

El congresista aseguró que el jefe de la cartera desconoce al Congreso y al Consejo de Estado.

GoogleSiga las noticias del mundo de la política en Discover y acceda a contenido exclusivo

Redacción Semana
26 de febrero de 2026, 9:44 a. m.
Representante Andrés Forero y Guillermo Alfonso Jaramillo, ministro de Salud.
Representante Andrés Forero y Guillermo Alfonso Jaramillo, ministro de Salud. Foto: SEMANA

El representante a la Cámara Andrés Forero lanzó un fuerte cuestionamiento contra el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, al acusarlo de desconocer decisiones institucionales y de promover el traslado masivo de usuarios a la intervenida Nueva EPS, sobre la que pesan varios cuestionamientos por la crisis que atraviesa.

Importante IPS del país dejará de atender pacientes con hemofilia: culpó a la Nueva EPS

A través de su cuenta de X, el congresista aseguró que el jefe de la cartera de Salud “desconociendo al Congreso y al Consejo de Estado, forzará que la intervenida Nueva EPS (…) reciba millones de usuarios de EPS como EPS Sura y Sanitas”.

El pronunciamiento se produce en medio de la creciente controversia por el futuro del sistema de salud y las decisiones del Gobierno frente a varias aseguradoras que han enfrentado medidas administrativas, intervenciones y procesos de reorganización.

Hendrick Samuel, de 17 meses y con hemofilia A severa, ya recibió medicamento; su madre teme que no vuelva a recibirlo
Andrés Forero y Guillermo Alfonso Jaramillo
Andrés Forero y Guillermo Alfonso Jaramillo. Foto: SEMANA

Forero, uno de los principales críticos de la reforma a la salud impulsada por el Ejecutivo, vinculó su denuncia con recientes casos de pacientes fallecidos en medio de presuntas fallas en la atención.

Política

¿Cuántos senadores y representantes a la Cámara se eligen en 2026?

Política

El único ministro que se atrevió a decirle no a Petro y rehusó firmar por la Constituyente: “me saca de foco”

Política

¿Cómo se asignan las curules en el Senado? Esta es la forma en la que se repartirían los escaños tras las elecciones

Política

Denuncian la desaparición de Ana Guetio, candidata a la Cámara Especial por la Paz, en Cauca

Política

Petro se retracta por orden judicial: admite que vulneró el buen nombre de la exvicepresidenta Marta Lucía Ramírez, pero contraataca con nuevos comentarios

Política

Presidente Petro y presidenta (e) de Venezuela, Delcy Rodríguez, se encontrarían en Cúcuta el próximo 14 de marzo

Política

Duro choque entre el presidente Petro y la defensora del Pueblo por fallas en el sistema de salud: “La crisis de medicamentos es inocultable”

Política

Denuncian que Famisanar, intervenida por el Gobierno, habría entregado millonario contrato a empresa en Córdoba donde no hay afiliados

Confidenciales

“Se te olvidó, ahora es algo amigo mío”: Gustavo Petro habla de Donald Trump y saca pecho

Salud

Interventor de Famisanar responde a señalamientos del representante Andrés Forero: “Hechos, no relatos”

En su mensaje mencionó puntualmente al niño Kevin y a una mujer que murió en un dispensario, insinuando que estos hechos evidenciarían problemas en la prestación del servicio bajo la actual intervención estatal.

Gustavo Petro, Kevin Arley Acosta y Nueva EPS.
Gustavo Petro, Kevin Arley Acosta y Nueva EPS. Foto: Semana

El congresista fue más allá y anticipó un nuevo frente jurídico contra el Gobierno. “¡Frenaremos esta locura en las cortes!”, afirmó, dejando claro que buscarán medidas judiciales para impedir la ejecución de estas decisiones.

La controversia se da en un momento crítico, cuando el Gobierno avanza en cambios estructurales al modelo de salud y en el reacomodo de millones de afiliados, un proceso que ha generado incertidumbre entre pacientes, prestadores y actores políticos.

Esta protesta es la muestra clara de la crisis en el sistema de salud colombiano.
Esta protesta es la muestra clara de la crisis en el sistema de salud colombiano. Foto: Informativo del Sur

Desde el Ministerio de Salud no se ha emitido una respuesta directa al señalamiento del representante, mientras el debate continúa escalando en el Congreso, desde donde aseguran que llegarán a los tribunales para definir el alcance de estas medidas y su impacto en el sistema.

Más de Política

Capitolio Nacional de Colombia

¿Cuántos senadores y representantes a la Cámara se eligen en 2026?

El presidente, Gustavo Petro, el 24 de febrero de 2026, en Cartagena (Colombia)

El único ministro que se atrevió a decirle no a Petro y rehusó firmar por la Constituyente: “me saca de foco”

El Senado avaló el presupuesto del 2026. Se registró un recorte de $1,6 billones en la inversión para las regiones. Foto: Senado de la República.

¿Cómo se asignan las curules en el Senado? Esta es la forma en la que se repartirían los escaños tras las elecciones

La desaparición de la lideresa política Ana Guetio y varios de sus asistentes fue reportada ante los medios de comunicación en la madrugada de este jueves 25 de febrero.

Denuncian la desaparición de Ana Guetio, candidata a la Cámara Especial por la Paz, en Cauca

Marta Lucía Ramírez y el presidente Gustavo Petro.

Petro se retracta por orden judicial: admite que vulneró el buen nombre de la exvicepresidenta Marta Lucía Ramírez, pero contraataca con nuevos comentarios

El presidente Gustavo Petro y la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez.

Presidente Petro y presidenta (e) de Venezuela, Delcy Rodríguez, se encontrarían en Cúcuta el próximo 14 de marzo

Defensora del Pueblo, Iris Marín; y Gustavo Petro.

Duro choque entre el presidente Petro y la defensora del Pueblo por fallas en el sistema de salud: “La crisis de medicamentos es inocultable”

Efraín Cepeda, César Gaviria elecciones

Partido Liberal y Partido Conservador anunciaron que no votarán la consulta del 8 de marzo, SEMANA revela su estrategia para la primera vuelta

Registraduría presentó calendario electoral para las elecciones al Congreso y Presidencia de la República del 2026 Bogota marzo 6 del 2025 Foto Guillermo Torres Reina - SEMANA

Elecciones del 8 de marzo: cómo identificar delitos electorales y activar una denuncia formal

Noticias Destacadas