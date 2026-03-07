Política

Superintendente de Salud responde a grave denuncia del congresista Andrés Forero, sobre multiplicación de la contratación

El parlamentario aseguró que en la entidad de vigilancia del sector, uno de los más sensibles para la población, se pasó de 57 a 467 contratistas entre 2022 y 2026.

Redacción Economía
7 de marzo de 2026, 10:56 a. m.
Andrés Forero, congresista, y Bernardo Camacho, superintendente de Salud.
Andrés Forero, congresista, y Bernardo Camacho, superintendente de Salud. Foto: Foto 1: Red Social X. Foto 2: Superintendencia de Salud

En las últimas semanas, el congresista Andrés Forero, militante del Partido Centro Democrático, fuerte opositor al Gobierno, ha tomado banderas para defender al sector salud, lo que lo está llevando a referirse a varias de las entidades que hacen parte de esa rama de la economía, una de las más sensibles, porque no solo toca lo social, sino que está relacionada con la vida de las personas.

Fue así como Forero habló de la contratación en la Superintendencia de Salud y, a su juicio, la manera visible en la que se ha venido incrementando en el periodo de mandato del actual gobierno.

En respuesta al parlamentario, el superintendente Bernardo Camacho Rodríguez le respondió. Así, mientras Forero aseguró que la contratación de la entidad pasó de 57 contratistas en 2022 a 467 en 2026, el funcionario dijo que dicha comparación fue presentada de manera parcial y sin el contexto institucional completo.

Forero habló de que pasaron de un gasto por esa contratación, que hace cuatro años era de 4,4 mil millones de pesos, a 46,7 mil millones de pesos en la actualidad. La Superintendencia respondió.

El paso de un contrato por prestación de servicios a uno indefinido no ocurre de manera automática.
Contratos de prestación de servicios. Foto: Agencia 123rf

Habla de manera parcial de los datos

Desde la SuperSalud señalan que la información acerca de la contratación por prestación de servicios le fue entregada a Forero, tal como lo solicitó de manera formal, por lo cual, se mostraron sorprendidos por sus aseveraciones.

Lo que le expresó la entidad al parlamentario fue que, en 2021, la SuperSalud tenía 628 contratistas, es decir, 161 más que los registrados en 2026. “Ese dato no fue mencionado en las publicaciones del congresista en la red social X”, manifestó el superintendente.

Se debe reflejar lo que ocurría en ese momento

Para la SuperSalud, la comparación entre 57 contratistas en 2022 y 467 en 2026 no refleja lo que ocurría en ese momento dentro de la institución.

Así, la entidad que conduce Camacho Rodríguez explicó que el asunto está relacionado con la vinculación del personal que antes era contratado por prestación de servicios. “En 2022 la entidad atravesaba un proceso de rediseño institucional, durante el cual un número importante de contratistas pasó a integrar la planta de personal, lo que redujo temporalmente el número de contratos por prestación de servicios”.

La entidad de vigilancia y control del sector salud afirma que, posteriormente, la SuperSalud ha tenido una ampliación de funciones, lo que implicó reorganizar la estructura de la entidad y fortalecer su capacidad para cumplir las labores de inspección, vigilancia y control del sistema de salud.

Son profesionales y técnicos

En respuesta a las críticas de Forero, la entidad explicó que los vinculados son profesionales y técnicos que actualmente tienen como objetivo ampliar las auditorías y la asistencia técnica a aseguradores y prestadores de salud, con el fin de prevenir fallas en la prestación del servicio y garantizar el derecho fundamental de la salud.

