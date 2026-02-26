Cuestionan en vivo “que el ministro Guillermo Alfonso Jaramillo se siga riendo de los pacientes”

Andrés Forero, representante a la Cámara, habló con El Debate, de SEMANA. Durante la entrevista, el congresista entregó detalles alrededor de su denuncia según la cual, a pesar de la crisis de salud en el país, él está promoviendo el traslado de pacientes a Nueva EPS, intervenida por el Gobierno del presidente Gustavo Petro.

“Es muy preocupante. Y, además, en general, cuando había traslados de pacientes, se suponía que las EPS que estaban intervenidas no podían ser receptoras de nuevos pacientes, de nuevos afiliados, y el Gobierno está desconociendo eso, que era un criterio que se seguía. Además, están yendo en contra de la lógica y en contra del marco legal y constitucional”, aseveró.

“Entonces, lo que le podemos decir a los pacientes es que nosotros, que habíamos logrado frenar el decreto 0858, que también tenía parcialmente esta territorialización y que también buscaba este desplazamiento de pacientes, este traslado de pacientes a Nueva EPS, nosotros estamos en este momento ya interponiendo los recursos necesarios ante el Consejo de Estado para frenar lo que consideramos que es un exabrupto, es un esperpento. No tiene sentido por los pacientes que ya están en Nueva EPS; haz de cuenta, están en una situación, mejor dicho, dramática, en una situación calamitosa y quieren traer más pacientes a una EPS que se cae. Y, por otro lado, están los que están en una mejor situación, los que están en Sanitas o los que están en Sura y los quieren trasladar, que tampoco tiene sentido”, agregó el congresista.

Andrés Forero dice en vivo qué hay detrás del traslado de afiliados a la Nueva EPS: “Me parece muy triste”

Andrés Forero cuestiona al minSalud por traspaso de afiliados a la Nueva EPS en medio de la crisis; anuncia batalla en las cortes

“Entonces, están afectando a esas dos poblaciones y por esa razón nosotros ya estamos en este momento por interponer esos recursos. Primero, pidiendo la apertura de un incidente de desacato al ministro Jaramillo por haber reproducido el contenido de un decreto que ya había sido suspendido temporalmente. Y, adicionalmente, vamos a pedir la suspensión de este nuevo decreto porque no puede ser que el señor Jaramillo se siga riendo del Congreso, de la justicia y, sobre todo, se siga riendo de los pacientes“, acentuó.

Vea la entrevista completa con el congresista Andrés Forero:

Al consultarle a Forero por qué cree que quiere más pacientes para el Estado, si hay una crisis de salud, respondió: “Solamente puede haber un tema de tratar de manejar más recursos por parte de Nueva EPS y creerán ellos que con un aumento del volumen de pacientes, pues van a contar con más recursos para tratar de salir adelante. Pero hoy por hoy ya tienen 11,6 millones de pacientes más o menos Nueva EPS, y con esto tendría más de 13 millones de pacientes, casi 14 millones de afiliados”, dijo Forero.

La crisis de la salud ha quedado en evidencia, en los últimos días, con la muerte de Cecilia Quintero y Kevin Arley Acosta, dos colombianos que murieron suplicando por medicamentos. Los hechos conmocionaron a la opinión pública y generaron un gran debate, en gran medida por la manera de responder de Jaramillo y del presidente, Gustavo Petro.

En el Congreso se promueve una moción de censura contra el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, tras las declaraciones sobre la muerte del niño Kevin Acosta, en las que dijo que obedeció a una caída en bicicleta. El menor, diagnosticado con hemofilia, no recibía los medicamentos.

La representante Jennifer Pedraza ya tiene más de 11 respaldos de los 20 que necesita para que la mesa directiva cite al debate. Asimismo, más de 500 ciudadanos han firmado esta solicitud para que el Congreso tramite esa moción y presione la salida del funcionario. Históricamente, las mociones de censura no han funcionado, pero en esta oportunidad la indignación contra Jaramillo es más que evidente.

El 19 de enero de 2026, Jaramillo, al ser consultado por la crisis de los empleados en el Hospital San Rafael de Itagüí, que argumentaron no tener ni para comer, respondió que “los ricos también lloran”.