Andrés Forero dice en vivo qué hay detrás del traslado de afiliados a la Nueva EPS: “Me parece muy triste”

El congresista habló sobre la polémica decisión del ministro Guillermo Alfonso Jaramillo.

Redacción Debate
26 de febrero de 2026, 12:44 p. m.
El representante a la Cámara, Andrés Forero.
El representante a la Cámara, Andrés Forero. Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

El representante a la Cámara por el Centro Democrático, Andrés Forero, cuestionó al ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, por el traspaso de afiliados a la Nueva EPS en medio de la crisis.

Cecilia Quintero y Kevin Arley Acosta, dos colombianos que murieron suplicando por medicamentos

Es por ello que el congresista advirtió que dará la pelea en las cortes. “La intervenida Nueva EPS está colapsada y @GA_Jaramillo pretende trasladarle forzosamente 2,6 millones de afiliados de EPS que están mejor, como Sura y Sanitas. Está desconociendo al @consejodeestado y por eso pediré que le abran incidente de desacato y que suspendan el nuevo decreto“, dijo Forero a través de su cuenta en X, este jueves 26 de febrero.

En El Debate de SEMANA, el congresista Andrés Forero reveló qué hay detrás del traslado de afiliados a la Nueva EPS.

“Solamente puede haber un tema de tratar de manejar más recursos por parte de Nueva EPS y creerán ellos que con un aumento del volumen de pacientes, pues van a contar con más recursos para tratar de salir adelante. Pero hoy por hoy ya tienen 11,6 millones de pacientes, más o menos, Nueva EPS, y con esto tendría más de 13 millones de pacientes, casi 14 millones de afiliados”, dijo Forero.

Política

Andrés Forero cuestiona al minSalud por traspaso de afiliados a la Nueva EPS en medio de la crisis; anuncia batalla en las cortes

Política

Denuncian que Famisanar, intervenida por el Gobierno, habría entregado millonario contrato a empresa en Córdoba donde no hay afiliados

Confidenciales

“Se te olvidó, ahora es algo amigo mío”: Gustavo Petro habla de Donald Trump y saca pecho

De tal modo, para Forero, que el Gobierno Petro quiera contar con más recursos para tratar de hacerle frente a la crisis que afronta la Nueva EPS no es el camino.

“Me parece muy triste que personas que hoy están con una muy buena EPS sean forzadas, obligadas, a trasladarse a una entidad que hoy tristemente se cae a pedazos, que está completamente colapsada”, agregó.

Forero también manifestó en El Debate que otra explicación que el Gobierno Petro puede dar sobre el movimiento de dichos afiliados a la Nueva EPS es que no se justifica que en algunos territorios, un número muy reducido de personas esté en una EPS como Sanitas o Sura.

Importante IPS del país dejará de atender pacientes con hemofilia: culpó a la Nueva EPS

“Eso puede ser una discusión en otro momento, pero no cuando tenemos la EPS completamente colapsada. Eso es lo que nosotros estamos criticando. Además, ya había una decisión del Consejo de Estado en la que se suspendía un decreto que tenía el mismo contenido, casi de territorialización, y a pesar de eso el ministro lo desconoce y busca a toda costa hacerlo”, señaló Forero en El Debate.

Y concluyó: “Una cosa adicional, que también fue una decisión del interventor de la Nueva EPS, que, según dicen, fue un poco motivada por el ministro Jaramillo, y es que decidió subir de manera antitécnica, sin un sustento claro, la capitación para los hospitales públicos en Colombia”.

