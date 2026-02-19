“La Nueva EPS ha abandonado a sus usuarios”: el duro reclamo del Tribunal de Buga por “inoperancia” de esta EPS

Luego del reproche nacional por la muerte del pequeño Kevin Acosta, el niño que falleció esperando los medicamentos para su tratamiento contra la hemofilia, el Tribunal de Buga hace un duro reclamo a la Nueva EPS tras advertir que la intervenida entidad promotora de salud “abandonó” a sus usuarios.

La determinación surge tras una acción de tutela de un ciudadano que exigió a la Nueva EPS una serie de procedimientos que están pendientes en un tratamiento contra la hipertensión intracraneal secundaria. El Tribunal no solo ordenó los procedimientos médicos, sino que hizo un llamado de atención a la EPS y al sistema de salud de Colombia.

Tribunal de Buga hizo duro llamado de atención a la Nueva EPS. Foto: ESTEBAN VEGA LA ROTTA

“Se hace un llamado de atención a las entidades adscritas al sistema de salud y seguridad social, para que garanticen la integridad física de los usuarios y, en especial, aquellos que, como ocurre en este caso, requieren, con urgencia, la realización de algún procedimiento”, señala la decisión del Tribunal.

Advierte el Tribunal que, en un solo despacho, se han tomado al menos 144 decisiones que sancionan a la Nueva EPS justamente por el incumplimiento de sus funciones y lo que consideraron un abandono de los usuarios, los mismos que constantemente tienen que rogar por la atención, la prestación y la entrega de medicamentos.

“Sin duda alguna, la Nueva EPS ha abandonado a sus usuarios. En general, solo este despacho judicial, en 2025, recibió 144 casos en los que se sancionó a esa entidad por incumplir los fallos de tutela”, reveló el fallo de tutela que anticipa el llamado de atención de la justicia a esta cuestionada EPS.

Aseguraron los magistrados del tribunal que la inoperancia de la Nueva EPS es responsable no solo de la afectación en el servicio de salud de sus afiliados, sino de la congestión judicial que recae justamente por la falta de atención de los usuarios que no ven otro camino que la acción de tutela para exigir sus derechos.

“La Sala observa con preocupación la situación de salud de los sujetos vinculados a la Nueva EPS. Sobre el particular, en este caso, la tutelante tuvo que realizarse, con sus propios recursos, unas pruebas de laboratorio por negligencia de esa EPS, situación que, hoy, es de público conocimiento”, explicaron los magistrados.

El duro reclamo del Tribunal de Buga se suma a los reclamos nacionales por la muerte del niño Kevin Acosta en lo que la Fiscalía investiga para determinar si se trata de una negligencia médica o, como lo dijo el presidente Gustavo Petro, la caída que sufrió el niño en una bicicleta.