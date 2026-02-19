Nación

“La Nueva EPS ha abandonado a sus usuarios”: el duro reclamo del Tribunal de Buga por “inoperancia” de esta EPS

El Tribunal le dio 48 horas a la EPS para ordenar una serie de procedimientos a un usuario y al mismo tiempo hizo un llamado de atención.

Redacción Semana
19 de febrero de 2026, 3:20 p. m.
La Nueva EPS vuelve a estar en la mira.
Luego del reproche nacional por la muerte del pequeño Kevin Acosta, el niño que falleció esperando los medicamentos para su tratamiento contra la hemofilia, el Tribunal de Buga hace un duro reclamo a la Nueva EPS tras advertir que la intervenida entidad promotora de salud “abandonó” a sus usuarios.

La determinación surge tras una acción de tutela de un ciudadano que exigió a la Nueva EPS una serie de procedimientos que están pendientes en un tratamiento contra la hipertensión intracraneal secundaria. El Tribunal no solo ordenó los procedimientos médicos, sino que hizo un llamado de atención a la EPS y al sistema de salud de Colombia.

“Se hace un llamado de atención a las entidades adscritas al sistema de salud y seguridad social, para que garanticen la integridad física de los usuarios y, en especial, aquellos que, como ocurre en este caso, requieren, con urgencia, la realización de algún procedimiento”, señala la decisión del Tribunal.

Advierte el Tribunal que, en un solo despacho, se han tomado al menos 144 decisiones que sancionan a la Nueva EPS justamente por el incumplimiento de sus funciones y lo que consideraron un abandono de los usuarios, los mismos que constantemente tienen que rogar por la atención, la prestación y la entrega de medicamentos.

