Comandante del Ejército llega al sur de Bolívar tras ataque terrorista: tres muertos y más de 40 heridos

Hasta Santa Rosa, sur de Bolívar, llegó el mayor general José Bertulfo Soto Sánchez, comandante del Ejército Nacional, tras el ataque terrorista del ELN que dejó tres soldados muertos y más de 40 uniformados heridos durante este sábado 7 de noviembre.

Las víctimas fueron identificadas como Jairo Lince Carvajal, Dilan Andrés Lozano León y Álvaro Pushaina. La institución expresó sus condolencias a las familias y aseguró que avanzará en la búsqueda de los responsables.

De La Espriella anuncia ofensiva con drones contra grupos armados y arremete contra el gobierno Petro: “¡Mentira!”

“Junto con el comandante de @Ejercito_Div1, llegué a Santa Rosa, sur de #Bolívar, zona donde tuvo lugar el cobarde ataque terrorista contra la #Brigada19, para conocer de primera mano las afectaciones, coordinar apoyos institucionales y supervisar las operaciones militares”, dijo el alto oficial por medio de su cuenta en la red social X.

Los altos oficiales militares llegaron hasta el centro asistencial donde se encontraban los uniformados para conocer de primera mano su estado de salud.

“Visité también a nuestros soldados heridos para transmitirles un mensaje de fortaleza y gratitud. Mi reconocimiento especial al personal médico por su entrega en la atención de nuestros héroes”, agregó.

MinDefensa anuncia protección a medios de comunicación y envía fuerte mensaje al ELN: “Desplegaremos las capacidades necesarias”

El general Soto Sánchez sostuvo que las operaciones militares en contra de los grupos armados que delinquen en la zona no se van a detener y, por el contrario, serán intensificadas.

“Las acciones ofensivas contra los grupos criminales no se detendrán hasta dar con los responsables de este atentado, que cobró la vida de tres de nuestros hombres y dejó heridos a integrantes del Batallón de Selva N.° 48″, señaló.

Un atentado terrorista se registró este sábado, 7 de noviembre, contra el cantón militar en Santa Rosa, sur de Bolívar. Foto: Suministradas a Semana - API

También sostuvo que este tipo de actos terroristas fortalece a las tropas que siguen desplegadas en el territorio.

“Este acto criminal no amedrentará a las tropas; por el contrario, fortalece nuestra convicción operacional para llevar a los responsables ante la justicia. Desde el terreno, articulamos con firmeza todas las capacidades del @COL_EJERCITO.Instamos a la comunidad a brindar cualquier información que permita acelerar la ubicación de estos criminales”, finalizó.