De La Espriella anuncia ofensiva con drones contra grupos armados y arremete contra el gobierno Petro: “¡Mentira!”

Este domingo 8 de noviembre, el presidente de Colombia, Abelardo De La Espriella, anunció que su equipo de trabajo se encuentra analizando muy detalladamente los sistemas de defensa antidrones y las capacidades que sean necesarias para poder realizar una ofensiva en contra de los ilegales en medio de esta nueva guerra que hoy tiene en jaque a las Fuerzas Armadas.

Presidente De La Espriella ordena reforzar seguridad para proteger a medios de comunicación ante amenazas de atentados

El mandatario de los colombianos también arremetió contra el gobierno de Gustavo Petro porque, según él, dejó sin protección a la Fuerza Pública ante estos ataques.

“¡La guerra cambió y hoy también se libra con drones! Durante cuatro años, el gobierno anterior miró hacia otro lado y dejó desprotegidos a nuestros soldados y policías, sin las capacidades necesarias para enfrentar esta nueva modalidad de guerra utilizada por el narcoterrorismo”, aseguró el jefe de Estado.

Para las diferentes instituciones armadas habrá mecanismos de protección frente a aeronaves no tripuladas y también mediante la incorporación de drones con capacidades ofensivas.

“En la Patria Milagro estamos trabajando para dotar a la Fuerza Pública de sistemas de defensa antidrones y de capacidades ofensivas mediante drones. Vamos a hacer todos los esfuerzos necesarios para desarrollar y adquirir estas capacidades, pese a la dificilísima situación económica de nuestras finanzas públicas. La seguridad y la vida de nuestros soldados, policías y ciudadanos son prioridad en mi gobierno”, sostuvo.

Ejército Nacional adelanta operaciones militares contra los ilegales. Foto: Gabriel Salazar - SEMANA.

No es un secreto la dificultad económica que hoy enfrenta Colombia, pero dio a conocer que están trabajando arduamente para lograr estas adquisiciones. “Lo haremos con responsabilidad, buscando los recursos y la tecnología necesarios para que nuestra Fuerza Pública tenga las herramientas que necesita para enfrentar esta amenaza”, agregó.

Asimismo, De La Espriella se fue de frente contra el gobierno anterior: “El mitómano que gobernó Colombia dice que dejó todo listo para contratar un escudo antidrones. ¡Mentira! Su ministro de Defensa y su viceministra viajaron por varios países, hicieron reuniones y gastaron cuantiosos recursos en viáticos, pero no concretaron nada. ¡Ni siquiera dejaron los estudios necesarios!”.

El jefe de Estado también envió un mensaje a los familiares de los uniformados que han perdido la vida en medio de las acciones violentas de los grupos armados ilegales. “A las familias de nuestros héroes asesinados, les expreso mi solidaridad y les envío mis oraciones. ¡Su sangre no quedará impune!”, manifestó.

Abelardo De La Espriella advierte una ofensiva total contra el narcoterrorismo: “No vamos a retroceder ni un milímetro”

Finalmente, De La Espriella aseguró que su Gobierno mantendrá las operaciones contra las estructuras dedicadas al narcotráfico y otras actividades criminales, mientras avanza en el fortalecimiento tecnológico de las instituciones encargadas de la seguridad nacional.

“Con la ayuda de Dios, el valor de nuestros soldados y policías y toda la capacidad legítima del Estado, vamos a enfrentar hasta derrotar ese cáncer del narcoterrorismo que tanto dolor y sangre le ha costado a Colombia. ¡No vamos a descansar hasta erradicar esa plaga de nuestra patria!”, concluyó.