Gobierno destrabó la construcción de una de las vías más importantes del país, ¿se acabarán los trancones?

Tras varias dificultades que impedían el avance de las obras de la vía Buga-Buenaventura, el Gobierno nacional indicó que, después de un largo proceso relacionado con licencias, asuntos prediales y conflictos con las comunidades, el proyecto volverá a tener continuidad.

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El anuncio lo hizo la ministra de Transporte, Elsa Noguera, en medio de un recorrido por las obras de este corredor y de la Vía Alterna Interna de Buenaventura, lugar en el que se confirmó que esta obra “arrancó con toda”.

De acuerdo con el comunicado oficial, al día de hoy las 21 unidades funcionales de la estructura ya tienen frentes de obra activos, los cuales continuarán con la realización de esta iniciativa. Uno de los avances más importantes se trataría de la recuperación de la Vía Alterna Interna de Buenaventura.

Este lugar representaría un componente fundamental para mejorar la accesibilidad a las terminales portuarias. Además, se reduciría la congestión que afecta a varias personas que se transportan por este sector.

Se recalcó que esta obra estuvo a punto de ser retirada del proyecto principal debido a las dificultades técnicas, prediales y sociales que se presentaron.

“El concesionario incluso había solicitado a la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) retirar este tramo de la concesión, alegando un evento eximente de responsabilidad”, se mencionó.

Sin embargo, en la Vía Alterna se intervinieron 10 kilómetros, incluidos 6,5 km de segunda calzada nueva. Por su parte, en el sector de El Jordán, se comenzaron las obras de un patio de 10 hectáreas, con una capacidad de 350 tractomulas, donde los conductores podrán esperar su turno antes de ingresar.

Asimismo, se contempló la rehabilitación de 15 kilómetros de la vía Simón Bolívar, intervención que, según lo mencionado por las autoridades, se necesita acelerar debido a que las condiciones en las que se encuentra esta carretera serían uno de los principales factores en la congestión del área.

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“Muy pronto, en 2028, vamos a tener este corredor en doble calzada y una Vía Alterna Interna que facilitará el acceso a los puertos y mejorará el tráfico. Esta gran obra va a impulsar el desarrollo de las zonas portuarias, reducir los costos de transporte, recuperar tiempo para los conductores y, sobre todo, mejorar la calidad de vida de los habitantes de Buenaventura”, afirmó Elsa Noguera.

Se aseguró que la importancia de este proyecto “trasciende el ámbito regional”, ya que en este sector se moviliza cerca del 40 % de la carga marítima de comercio exterior no minero-energética del país, lo que convierte este corredor en un proyecto estratégico.