En las últimas horas, unidades del Gaula Militar y la Policía ejecutaron la captura de varios hombres y una mujer, quienes harían parte de la organización de delincuencia Los Chinos en el Cauca.
🔴 #LoÚltimo | Desarticulada la banda delincuencial Los Chinos, señalada de apoyar a la Estructura criminal Carlos Patiño en #Cauca.— Ejército Nacional de Colombia (@COL_EJERCITO) November 10, 2026
Durante una operación militar, tropas del @GaulaMilitares de la #Brigada29, en coordinación con @PoliciaColombia y @FiscaliaCol, realizaron… pic.twitter.com/n9JvSWLKpW
De acuerdo con la autoridad militar, “durante una operación militar, tropas del @GaulaMilitares de la #Brigada29, en coordinación con @PoliciaColombia y @FiscaliaCol, realizaron diligencias de registro y allanamiento que permitieron afectar esta red criminal, señalada de secuestros, extorsiones y hurto de vehículos”.
Así mismo indicó el Ejército que “de acuerdo con las investigaciones, los automotores eran hurtados principalmente a comerciantes y ciudadanos que transitaban por la vía Panamericana y posteriormente serían utilizados para facilitar la movilidad de integrantes de esta estructura armada ilegal”.
¡SEGUIMOS DÁNDOLE GOLPES A LOS NARCOTERRORISTAS DE IVÁN MORDISCO!— Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) November 10, 2026
En Cali, nuestra Policía Nacional capturó a tres integrantes de una célula de la estructura Jaime Martínez de las disidencias de alias ‘Iván Mordisco’, señalada de planear los ataques con explosivos del pasado 7… pic.twitter.com/Nkbgq97x25
“Durante los procedimientos fueron incautados un arma de fuego, un proveedor y munición. Con este resultado cerramos espacios a las redes delincuenciales que sirven de soporte a los grupos armados organizados y reducimos sus medios de movilidad, logística y financiación en el departamento”, señaló el Ejército.
Es de anotar que las disidencias Carlos Patiño, delinquen conjuntamente con otros brazos armados como Jaime Martínez y Dagoberto Ramos que conforman el llamado EMC, Estado Mayor Central del que es cabecilla alias Iván Mordisco.
Como se recordará, Iván Mordisco, fue el primer jefe guerrillero que se negó a acogerse al proceso de paz entre entre las Farc y el gobierno del presidente Juan Manuel Santos.
Mordisco desde entonces ha sido objetivo de alto valor del Estado colombiano, pero su habilidad en la selva del sur del país le ha servido para que sobreviva a varios ataques que le ha lanzado la fuerza pública incluyendo bombardeos de aviones de guerra de la Fuerza Aérea.
#Política | Capturan en Popayán a alias ‘Caballo’, señalado cabecilla de las disidencias de ‘Iván Mordisco’.https://t.co/FyNvRfQVbB— Revista Semana (@RevistaSemana) November 10, 2026
El presidente Abelardo De La Espriella ordenó a la fuerza pública intensificar los operativos en contra del cabecilla del EMC, que se fortaleció gracias a la paz total del gobierno de Gustavo Petro.