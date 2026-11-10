En las últimas horas, unidades del Gaula Militar y la Policía ejecutaron la captura de varios hombres y una mujer, quienes harían parte de la organización de delincuencia Los Chinos en el Cauca.

De acuerdo con la autoridad militar, “durante una operación militar, tropas del @GaulaMilitares de la #Brigada29, en coordinación con @PoliciaColombia y @FiscaliaCol, realizaron diligencias de registro y allanamiento que permitieron afectar esta red criminal, señalada de secuestros, extorsiones y hurto de vehículos”.

Así mismo indicó el Ejército que “de acuerdo con las investigaciones, los automotores eran hurtados principalmente a comerciantes y ciudadanos que transitaban por la vía Panamericana y posteriormente serían utilizados para facilitar la movilidad de integrantes de esta estructura armada ilegal”.

“Durante los procedimientos fueron incautados un arma de fuego, un proveedor y munición. Con este resultado cerramos espacios a las redes delincuenciales que sirven de soporte a los grupos armados organizados y reducimos sus medios de movilidad, logística y financiación en el departamento”, señaló el Ejército.

Es de anotar que las disidencias Carlos Patiño, delinquen conjuntamente con otros brazos armados como Jaime Martínez y Dagoberto Ramos que conforman el llamado EMC, Estado Mayor Central del que es cabecilla alias Iván Mordisco.

Como se recordará, Iván Mordisco, fue el primer jefe guerrillero que se negó a acogerse al proceso de paz entre entre las Farc y el gobierno del presidente Juan Manuel Santos.

Mordisco desde entonces ha sido objetivo de alto valor del Estado colombiano, pero su habilidad en la selva del sur del país le ha servido para que sobreviva a varios ataques que le ha lanzado la fuerza pública incluyendo bombardeos de aviones de guerra de la Fuerza Aérea.

El presidente Abelardo De La Espriella ordenó a la fuerza pública intensificar los operativos en contra del cabecilla del EMC, que se fortaleció gracias a la paz total del gobierno de Gustavo Petro.