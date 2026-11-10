El Gaula Militar reportó la captura de una mujer, quien sería un presunto enlace de las disidencias de las Farc de alas Calarcá en el Magdalena Medio.

De acuerdo con la autoridad militar, la capturada era integrante de las redes de apoyo a las disidencias de las Farc del frente 33 de las disidencias de alias Calarcá.

“Se logra la incautación de importante material de guerra que pertenecería al grupo 36. Este material de guerra iba a ser comercializado hacia la estructura Armada Conquistadores de la Sierra que delinque en el departamento de Santander. Ese armamento estaba compuesto por cuatro fusiles americanos, muniuzi, abundante munición para los mismos y se logra la captura de una persona encargada del resguardo de este material”, dijo el coronel Styk Reyes, comandante del Gaula Militar.

Es de anotar que este golpe contra las disidencias de Calarcá se suma al reciente dado por la Fuerzas Militares en el bombardeo autorizado por el presidente Abelardo De La Espriella en el Catatumbo, Norte de Santander.

Las Fuerzas Militares reportaron nuevo golpe contra alias Calarcá. Foto: ESTEBAN VEGA LA-ROTTA / SEMANA

“Desde Cúcuta les muestro a alias ‘Barba Chivo’ o ‘Costeño’, uno de los hombres de confianza de alias ‘Andrey Avendaño’ y cabecilla de comisión de la estructura 33 de la facción de Calarcá”, dijo el jefe de Estado.

Agregó que: “¡Este narcoterrorista sobrevivió a un bombardeo de nuestras Fuerzas Militares y hoy está en poder de las autoridades! Con 11 años de trayectoria criminal, es señalado de participar en asesinatos de líderes sociales, ataques con drones explosivos contra nuestra Fuerza Pública, extorsiones, reclutamiento de menores y desplazamiento forzado de comunidades".

Así mismo indicó que: “la Operación NOAH, ejecutada en Tibú, Norte de Santander, deja un resultado contundente: 6 capturados, 4 muertos en desarrollo de operaciones militares, 7 fusiles y 15 granadas para drones incautados”.