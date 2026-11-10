Famoso empresario colombiano denunció que su automóvil inmovilizado fue conducido por agentes de tránsito

Una fuerte polémica e indignación en redes sociales generó la denuncia pública realizada por el empresario Álvaro Jany Barbosa contra la Secretaría de Tránsito y Transporte del municipio de Girón, Santander.

El ciudadano puso al descubierto una presunta irregularidad cometida durante el procedimiento de inmovilización de su automóvil particular por parte de las autoridades viales de la localidad.

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De acuerdo con la regulación de tránsito vigente en el territorio nacional, todo vehículo sujeto a inmovilización debe ser sellado de manera formal y conducido sobre una grúa autorizada hacia los patios municipales, garantizando que el automotor no sea operado por terceros ni expuesto a daños o usos indebidos mientras se resuelven los trámites administrativos correspondientes.

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El registro en video y la denuncia del empresario

No obstante, el empresario constató que su vehículo no fue ingresado de inmediato a las instalaciones oficiales de parqueo ni transportado mediante la plataforma adecuada, sino que continuó circulando por las arterias viales del municipio al mando de un agente operativo.

“Acá vemos el vehículo que se lo trajeron andando, no está ingresado a los patios, está simplemente parqueado afuera de la dirección de tránsito, no sé cómo habrá sido el procedimiento”, sostuvo Álvaro Jany Barbosa en el material audiovisual difundido en sus redes sociales, exponiendo la anomalía operativa en las puertas del organismo de control vial.

En las imágenes captadas por la víctima, se observa al agente de tránsito sentado en el asiento del conductor mientras el carro permanecía estacionado en la vía pública frente a la sede institucional.

“Ahí vemos que está el agente de tránsito dentro del vehículo, no sé, esperando. Vamos a ver si también vuelve y me saluda. Vamos a saludarlo así como él nos saludó y pasó pitándonos con el vehículo... Aquí vemos el procedimiento un poquito pues fuera de lo ordinario, creo yo”, aseveró el empresario, cuestionando abiertamente las órdenes bajo las cuales se ejecutó dicho desplazamiento.

Cuestionamientos a la legalidad del operativo en Girón

La publicación del video desató una ola de críticas por parte de los habitantes de Girón y usuarios de plataformas digitales, quienes exigieron explicaciones a la administración municipal sobre el manejo de las grúas y la custodia de los bienes particulares.

El empresario cerró su intervención planteando dudas sobre la cadena de mando que avaló la maniobra: “No sé quién habrá autorizado este procedimiento del vehículo”, insistiendo en la necesidad de que los organismos de control interno evalúen la conducta de los agentes involucrados en el operativo de control vial.

Hasta el momento, la Dirección de Tránsito de Girón no ha emitido un pronunciamiento oficial para aclarar las razones por las cuales el automóvil no fue enganchado en el vehículo de remolque ni ingresado a los patios según la normativa establecida. Las comunidades locales continúan a la espera de un reporte formal que determine si existió una falta disciplinaria en el procedimiento de inmovilización.