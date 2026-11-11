Así cayó peligrosa red de microtráfico en Cundinamarca: ofrecían drogas a domicilio y movían millones

Un operativo de la Policía permitió desarticular a Los Vecinos, una estructura señalada de comercializar estupefacientes en Chocontá y Villapinzón, municipios del norte de Cundinamarca.

Cayó peligrosa red de microtráfico: utilizaba a niña de 5 años para esconder cocaína y tusi

Según la investigación, esta red tenía presencia en siete barrios y ofrecía drogas incluso mediante entregas a domicilio.

Fueron 13 las personas capturadas, entre las que se encuentra alias La Mona Esmeralda, una mujer de 23 años señalada por las autoridades como la mayor distribuidora de estupefacientes en Chocontá.

La joven fue capturada y enviada a prisión junto con los otros presuntos integrantes de la organización.

De acuerdo con la información entregada por el gobernador de Cundinamarca, la estructura obtenía cerca de 15 millones de pesos mensuales mediante la comercialización de bazuco y cocaína.

Los capturados deberán responder por los delitos de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes y concierto para delinquir.

Según el reporte policial, estas personas también registraban anotaciones judiciales por tráfico de drogas, lesiones personales, daño en bien ajeno y hurto agravado.

Las capturas representan un nuevo operativo contra las redes de comercialización de drogas en la provincia de Almeidas, donde las autoridades buscan frenar el expendio de sustancias ilícitas y sus efectos sobre las comunidades.

El procedimiento fue adelantado por la Policía Nacional, a través de la Seccional de Investigación Criminal (SIJIN) del Departamento de Policía Cundinamarca.

Los uniformados realizaron cinco allanamientos que permitieron las capturas y la incautación de diferentes elementos relacionados con la actividad ilegal.

Durante los operativos fueron encontrados estupefacientes, dinero en efectivo, teléfonos celulares y materiales utilizados para la dosificación de las sustancias.

Estos elementos fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes.

La intervención buscaba afectar el funcionamiento de la estructura y detener la distribución de drogas que, según la investigación, llegaba a distintos sectores residenciales de Chocontá y Villapinzón.

Operativos contra microtráfico en Cundinamarca

Tras el resultado operativo, el gobernador de Cundinamarca, Jorge Rey, reconoció el trabajo de los hombres y mujeres de la Policía, especialmente de las unidades que participaron en la investigación y los allanamientos.

“Nuestro reconocimiento y agradecimiento a los hombres y mujeres de la PoliciaCmarca, por su trabajo investigativo y operativo para combatir el microtráfico y proteger la seguridad de las comunidades, especialmente de nuestros jóvenes”.

Comunicado del gobernador de Cundinamarca Jorge Emilio Rey. Foto: Comunicado del gobernador de Cundinamarca Jorge Emilio Rey.

La desarticulación de Los Vecinos representa un golpe a una red que, de acuerdo con las autoridades, había extendido su actividad por varios barrios y mantenía un negocio ilegal con ingresos mensuales cercanos a los 15 millones de pesos.