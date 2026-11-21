VICKY DÁVILA: María Claudia, en su convicción íntima, ¿quién ordenó asesinar a Miguel Uribe Turbay?

MARÍA CLAUDIA TARAZONA: Mira, Vicky, he reflexionado mucho a nivel personal, con base en el acervo probatorio que durante un año y cuatro meses se ha recopilado en la Fiscalía. También con testimonios que me ha dado la gente por fuera de la Fiscalía y que desafortunadamente no se han sostenido para poderlos llevar a la Fiscalía como medio probatorio testimonial. Pero con base en todo, en mi opinión, con franqueza y tranquilidad, puedo decir que para mí la orden sin duda alguna la dio Gustavo Petro.

V.D.: ¿Está convencida de eso?

M.T.: Estoy convencida, es mi convicción íntima.

V.D.: ¿Por qué está tan convencida? ¿Qué la lleva a concluir eso?

M.T.: Esta historia nace desde hace mucho tiempo. Miguel era concejal en 2012, Petro era el alcalde de Bogotá y, desde muy temprano, Miguel empezó a ejercer una oposición muy profunda y con demasiada determinación, oponiéndose a cada paso que daba Petro.

Miguel era demócrata, respetaba la ley y, sobre todo, era un político decente. Nunca se metió con ningún tema personal de Petro, pero todos los proyectos que presentaba el alcalde, entre otros, buscaban destruir la ciudad. Miguel se oponía y era tan de buenas que, cuando se hacían los sorteos de las ponencias de los proyectos de Petro, él quedaba de ponente.

María Claudia Tarazona dice que Miguel era demócrata, respetaba la ley y, sobre todo, era un político decente. Foto: JUAN CARLOS SIERRA-REVISTA SEMANA

Cuando se presentó el Plan de Ordenamiento Territorial (POT), Miguel presentó ponencia negativa. La oposición ganó y se tumbó el POT de Petro.

Otra pelea durísima que dio Miguel recién llegado al Concejo fue cuando Petro quería construir el tranvía por la Séptima. En la votación había empate y Miguel votó negativo. Esa plata se terminó destinando para el metro de Bogotá.

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V.D.: Miguel también fue crítico del presidente Petro. ¿Pero qué tiene que ver todo esto con las balas que asesinaron a su esposo?

M.T.: Petro empezó a mostrar no una diferencia política, sino un odio profundo hacia Miguel. Desde 2012 lo empezó a instigar personalmente, atacando a su familia, diciendo que el abuelo era un asesino y que Miguel era el heredero de esa cultura asesina del abuelo, y eso permaneció en el tiempo.

Petro llega a la presidencia; Miguel era el senador más votado y rápidamente se convierte en líder de la oposición. Como Miguel mismo decía, él tenía un “doctorado en Petro” y se inició la pelea en el Congreso.

Miguel no solo se opuso a los grandes proyectos tendientes a destruir el país por parte de Petro, sino que además cuestionó al partido político Comunes, los ex-Farc. Les regalaron unas curules, los sentaron después de ser asesinos, violadores, secuestradores, torturadores y narcotraficantes, y resulta que tenían entonces la voz para hablar de paz y las credenciales para ser gestores de paz y todo lo demás que vimos durante esos años.

V.D.: Lo que usted está diciendo es muy grave; es decir, ¿un presidente de la república ordena asesinar a un candidato presidencial?

M.T.: En mi opinión, lo es. Los colombianos también lo piensan; estoy segura de que hoy, sentados en sus casas, dicen: “Lo que está diciendo María Claudia es lo que pensamos”.

V.D.: En medio del proceso judicial, ¿qué elementos encuentra que reafirmen lo que usted piensa sobre la persona que ordenó asesinar a Miguel?

M.T.: Primero, la falsa paz total. Petro les dio un salvoconducto a los narcoguerrilleros para transportarse por todo el territorio nacional, delinquiendo, cultivando drogas, secuestrando y extorsionando. Esto, evidentemente, lo sabía el Gobierno, lo sabía Petro. Alias Kendry tenía su carnet de la falsa paz total, alias el Zarco Aldinever, ambos son señalados por alias el Viejo de coordinar el asesinato de Miguel. Eran gestores de paz y el Gobierno sabía que estaban delinquiendo. Entonces, ¿Petro no sabía? Pues claro que sabía. Él era el que permitía todo para ese escenario criminal, para que se pudieran dar los asesinatos y la corrupción. Esa es una parte. La otra es cuando a mí me llega una información que hoy en día está corroborada.

María Claudia Tarazona, en diálogo con Vicky Dávila, presidenta de Publicaciones Semana, revela que Armando Benedetti le dijo a una persona en el Congreso: “Va a haber un atentado o contra ti o contra Miguel Uribe, pero ustedes están en el blanco”. Foto: JUAN CARLOS SIERRA-REVISTA SEMANA

V.D.: ¿Habla de los chats que usted le entregó a la Fiscalía?

M.T.: Sí. El Grupo de Tareas Especiales encontró a las personas, corroboraron la información y se mantienen en que la orden la dio Marcos Calarcá, integrante del partido Comunes, tenía una curul en el Congreso mientras Miguel era senador.

La otra parte es cuando llega una carta a la Fiscalía que dice que Sandra Ramírez tiene un hijo que se llama Enrique Marulanda, que está entre el Guainía y el Vaupés, donde hay una mina ilegal que es propiedad de John 40, en la frontera con Venezuela y Brasil. Este señor Marulanda coordina la logística y la financiación del magnicidio de Miguel y le voy a contar algo que nunca he contado.

V.D.: Claro, dígame.

M.T.: Es una información que me dan, no se la he entregado a la Fiscalía, no la puedo corroborar, porque no depende de mí. Me la dio una fuente. Y es que Benedetti hizo una advertencia de que a Miguel lo iban a matar.

V.D.: ¿Armando Benedetti, el exministro de Petro?

M.T.: El ministro del Interior de Petro le hizo una advertencia a un miembro del Congreso y le dijo: “Va a haber un atentado contra Miguel Uribe y contra usted (en referencia al miembro del Congreso)”. Solo que eso se desestimó en ese momento.

V.D.: Eso que me está diciendo es muy delicado. ¿Cuándo fue? ¿Miguel lo supo?

M.T.: No, nunca lo supo porque no se lo dijeron a él. Se lo dijeron a una persona en el Congreso, quien me lo cuenta anecdóticamente a mí.

V.D.: ¿Ya después de que Miguel está muerto?

M.T.: Por supuesto. Me lo contaron en junio de este año.

V.D.: Es decir, un año después del magnicidio.

M.T.: Prácticamente un año después del magnicidio.

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V.D.: ¿Qué le dijo esa persona? Deme detalles de esa historia.

M.T.: Estábamos hablando de cómo se había orquestado este tema entre la Segunda Marquetalia, alias Mordisco, el jefe de los Comandos de Frontera, el régimen de Maduro, cómo podía salir y entrar armamento y plata de Venezuela, porque el arma viene de Venezuela también.

Y esa persona me dice: “Y se me hace muy extraño también porque a mí se me acercó Armando Benedetti en el Congreso y me dijo: ‘Va a haber un atentado o contra ti o contra Miguel Uribe, pero ustedes están en el blanco’”.

Los chats que me llegan dicen que el atentado va encaminado a Miguel Uribe Turbay o a Paloma Valencia. Entonces coincide la información. Yo le pregunto a esta persona: “¿Por qué no dijiste nada?”. O sea, si Armando Benedetti hace esta advertencia…

María Claudia Tarazona señala a Petro por el magnicidio de Miguel Uribe Turbay. Foto: JUAN CARLOS SIERRA-REVISTA SEMANA

V.D.: Y en el momento de esa supuesta advertencia, Miguel estaba vivo.

M.T.: Miguel estaba vivo, claro. Es que se juega a estos falsos atentados y estas falsas alarmas que se terminan desestimando y se dice: “Esto es una más de las 20 o 30 amenazas que llegan”. Supongo que tiene que ir por ese lado.

Me encantaría poder llevar esto ante la Fiscalía, pero la persona no se va a sostener porque teme también por su vida y tengo que respetar eso.

Estoy dando una pelea que soy capaz de asumir, pero no puedo actuar por unas personas que no están dispuestas a hacerlo. Entonces, desafortunadamente, no, pero eso forma parte también de ese ruido, cierto o no, de todo lo que se sabía previo al asesinato y al atentado de Miguel. O sea, había mucho movimiento alrededor de que se sabía que algo estaba pasando.

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V.D.: ¿Eso ocurrió a cuántos días del atentado?

M.T.: Creo que fue en abril, según recuerdo lo que me dijo esa persona.

V.D.: ¿Más o menos al mismo tiempo que los chats?

M.T.: Claro, es que ya había un ruido ahí. Es imposible que se estuviera gestando un magnicidio donde hay tantas personas, tantos grupos involucrados, y no se supiera. Lo que pasa es que fue desestimado.

En lo personal, Vicky, estoy reconciliada con esta parte de la historia. Al principio, pensaba: algo se hubiera podido hacer. Es decir, si esta persona hubiera hablado, si los chats le hubieran llegado a Miguel y no a la otra persona, si esa información nos hubiera llegado, Miguel seguro se hubiera protegido y hubiéramos buscado cómo proteger su vida. Miguel no estaba dispuesto a morir. Quería dar la pelea, no quería morir. Miguel quería vivir al lado de su hijo.

Siempre me decía: “No estoy dispuesto a perderme un minuto de la vida de Alejandro”. Entonces, si hubiéramos tenido una pista, siquiera un ruido, con toda seguridad Miguel se hubiera salvado. Ahora decido reconciliarme con esa parte de la historia y entender que el momento de Miguel era ese.

María Claudia Tarazona sigue en busca del autor intelectual del magnicidio de Miguel Uribe Turbay. Foto: JUAN CARLOS SIERRA-REVISTA SEMANA

V.D.: Que ya no se puede modificar.

M.T.: Y que si hubiéramos podido hacer algo, lo hubiéramos hecho. Ya no se puede hacer, no puedo seguir sufriendo y seguir condenada a un sufrimiento innecesario, además del dolor y el duelo que tengo pensando en un “si hubiera” que jamás va a ser porque ya pasó y se murió.

Esta es una gran tragedia porque no es una tragedia para Alejandro, para mis hijas, para su papá y para mí. Es una tragedia para la democracia colombiana, es una fractura profunda en la democracia. Cuando un hombre se para en un parque a señalar el rumbo del país con sus manos, y no va armado, y por detrás le disparan, la democracia y el país se quiebran. Una familia también, por supuesto, pero es un país que está quebrado. Es una democracia que está resquebrajada y es muy doloroso.

V.D.: Usted menciona que en el magnicidio también participó Nicolás Maduro. ¿Cómo así?

M.T.: En ese momento estaba el dictador Maduro en Venezuela, todavía no había sido capturado, con lo cual es muy difícil que se mueva armamento o dinero sin que el régimen supiera. Muy difícil. Hoy estamos en otro escenario político completamente distinto. Pero en ese momento el que mandaba era Maduro y quien mandaba en Venezuela era el régimen. Y sacar 1,5 millones de dólares de Venezuela, transportar armas, pasarlos por los Comandos de Frontera, llegar a Colombia y que el régimen no se enterara, pues esas son las preguntas que la Fiscalía tiene que responder.

Sabemos que no es posible que se mueva un dólar en Venezuela, un arma, sin que el régimen no lo supiera, autorizara y estuviera de acuerdo.

Es crimen organizado transnacional. No estamos hablando de un grupo al margen de la ley que opera en determinados territorios colombianos para traficar con uno o dos kilos de droga. Estamos hablando de crimen organizado transnacional que opera en Venezuela, Ecuador, Brasil. O sea, lo sabemos. Entraron a Ecuador y mataron a Fernando Villavicencio, candidato presidencial; subiéndose a su carro, le dispararon en la cabeza.

Y ahí están sus dos hijas dando la misma pelea que estoy dando, muertas del susto, pensando que las van a matar. Y ellas ya saben que quien le disparó a su papá era un miembro de la Segunda Marquetalia. Estamos hablando realmente de un crimen transnacional. Y entonces aparece plata de Venezuela, traída de Venezuela, entran y salen de la frontera colombiana, como sabemos que pasó durante el gobierno del narcopresidente Petro.

V.D.: ¿Qué hacer entonces?

M.T.: Necesitamos de la voluntad de la Fiscalía. Que se llegue a la frontera, que Estados Unidos ayude, que aporte en la investigación y se llegue a determinar que, por supuesto, hubo una colaboración del régimen de Venezuela.

María Claudia Tarazona asegura que a los colombianos que le están pidiendo pruebas de lo que dice, les indica que en eso está trabajando y que esa es su pelea. Foto: JUAN CARLOS SIERRA-REVISTA SEMANA

V.D.: Para usted, en esa convicción íntima, ¿entonces Petro dijo: “Maten a Miguel”?

M.T.: En mi opinión, sí; así fue. Y lo venía preparando en 2023, 2024 y 2025. La forma en la que lo hostigaba públicamente cuando incitaba las marchas y llamaba a la gente a la calle, ponía pancartas en todo el país, fotos, videos de Miguel, incitando a que la gente lo odiara.

V.D.: ¿Qué le dice a quien le pregunte por las pruebas de lo que usted está diciendo?

M.T.: A los colombianos que me están pidiendo pruebas, porque también me lo escriben, les digo que en eso estamos trabajando. Esa es mi pelea.

Me reúno con la Fiscalía por lo menos dos, tres veces al mes, pidiendo resultados. Hice una ronda en Europa pidiendo ayuda a la comunidad internacional. Tengo una ronda nuevamente en Washington, en Estados Unidos, pidiendo garantías para el proceso. Claro que necesitamos las pruebas, eso es lo que estamos buscando. Si tuviéramos las pruebas, aquí estaríamos hablando de que Petro tiene un proceso judicial en su contra por la muerte de Miguel. Hoy no lo tenemos. Vamos a ver qué pasa. Y si no, perfecto. Puedo estar equivocada.

Pero hasta que no se cierre la investigación, hay una línea que tiene la Fiscalía, que no me la inventé, además de mi intuición y de lo que hablábamos de mi parecer. La señora fiscal me dijo: “Una línea de investigación fuerte en la Fiscalía es que el crimen de Miguel es un crimen de Estado”. Así me lo dijo.

V.D.: ¿Eso le dijo Luz Adriana Camargo?

M.T.: Me lo dijo en mi cara, en su despacho en la Fiscalía.

V.D.: ¿Y usted qué le dijo?

M.T.: Le dije: “Vamos a trabajar por las pruebas”. ¿Dónde están? Tres meses después, no ha avanzado el proceso.

V.D.: ¿Y usted confía en Luz Adriana Camargo, la fiscal que ternó Petro?

M.T.: Confío en el Grupo de Tareas Especializadas para la investigación.

V.D.: ¿En los fiscales?

M.T.: Sí, en ellos confío.

V.D.: ¿En ella?

M.T.: No, no me siento tranquila en este momento. Quisiera ver resultados, ver qué está pasando con lo que a ella le corresponde. La última vez me dijo: “Pues yo soy la fiscal y tengo muchos casos y yo estoy muy ocupada y no me puedo meter en todo”. Entonces le dije: “Usted tiene un magnicidio”.

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V.D.: ¿En serio eso le dijo la fiscal Camargo?

M.T.: Me lo dijo; mi abogado estaba.

V.D.: ¿Y usted qué le respondió?

M.T.: Le dije: “O sea, ¿usted tiene un magnicidio en su escritorio y me dice que tiene demasiadas tareas y demasiadas responsabilidades?”. Y entonces ella me dijo: “Pero, por favor, no se ponga brava”. Yo le dije: “Que yo esté brava es el menor de sus problemas. Mi problema no es estar brava, mi problema es que necesitamos saber la verdad”.

V.D.: O sea que la fiscal Camargo, después de que le dijo que el magnicidio de Miguel Uribe Turbay podría ser un crimen de Estado, tres meses después, cuando usted pide resultados, le dice que no se ponga brava...

M.T.: Sí. “Doctora, no se ponga brava”. Le dije: “El problema no es que esté brava; aquí no estamos hablando de mis emociones, estamos hablando de hechos que necesitan ser probados y necesitamos llegar a la verdad”. Y yo, Vicky, no me voy a sentar a esperar en una silla 35 años y que me digan: “Sabemos quién le disparó a Miguel, pero no quién lo mandó matar”. Entonces, a mi hijo le va a tocar la responsabilidad de esclarecer la muerte de su papá y yo no quiero permitir eso.

María Claudia Tarazona dice que Colombia es el país de los magnicidios sin resolver. Foto: JUAN CARLOS SIERRA-REVISTA SEMANA

V.D.: Usted sabe que aquí ha pasado eso en los otros magnicidios…

M.T.: Con los Galán, con los Lara, con todos. Este es el país de los magnicidios sin resolver. ¿Por qué? En un momento en que tenemos toda la tecnología y está toda la disposición del Gobierno nacional...

V.D.: Hay una pista que es crucial. ¿Qué es lo que hay en el proceso sobre la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) y el magnicidio de Miguel Uribe Turbay?

M.T.: Hay un video que muestra claramente la cara de unas personas que, en principio y presuntamente, podrían ser parte de la DNI. Entonces, ese video fue tomado, evaluado por la Fiscalía y por otros entes para verificar su veracidad, que no estuviera alterado por inteligencia artificial, que no tuviera tecnología alterando el video. Y efectivamente, nos dicen que el video es veraz, ciento por ciento. O sea, lo que sale ahí fue lo que pasó ese día. ¿Y qué hicieron? Tomaron esas caras y enviaron unos derechos de petición, unos informes a la DNI. Se reunieron los fiscales con el director de la DNI y con el abogado del caso de Miguel.

V.D.: ¿El actual director de la DNI?

M.T.: El de hoy.

V.D.: ¿En un año y cuatro meses no se logró nada en ese aspecto?

M.T.: En el Gobierno de Gustavo Petro lo único que encontramos fueron puertas cerradas; o sea, no se sabía nada.

V.D.: ¿No colaboraron en nada?

M.T.: No sabíamos absolutamente nada y todas las puertas cerradas.

V.D.: ¿Y eso le parece sospechoso?

M.T.: Claro, sospechoso lo que pasó con Augusto Rodríguez, el entonces director de la UNP. Sospechoso que Petro haya salido inmediatamente después del magnicidio de Miguel a decir que los determinadores estaban en España. Todos los días salía y decía una locura distinta, trinaba borracho a las tres de la mañana en contra de Miguel. Esto era como el mundo al revés.

V.D.: El día que le dispararon a Miguel, recuerdo que Petro habló en un consejo de seguridad y dio unas palabras en árabe, si mal no recuerdo…

M.T.: La verdad, en ese momento no estaba muy pendiente, pero me contaron después, sobre todo en la Fiscalía, que Petro había tratado de desviar la atención de la investigación por parte de la Fiscalía.

V.D.: Sigamos conversando sobre la DNI. Entonces se reunieron los fiscales con el actual director de esa entidad. ¿Qué encontraron?

M.T.: Que las personas que estaban en el parque efectivamente formaban parte de la nómina de la DNI.

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V.D.: ¿Está comprobado que en el parque El Golfito, donde le dispararon a Miguel, había personal de la DNI del Gobierno Petro?

M.T.: Exacto.

V.D.: Además, ¿qué tenían que hacer ahí los de la DNI de Petro? ¿Ustedes sabían que ellos estaban ahí?

M.T.: No.

V.D.: ¿El esquema de seguridad de Miguel sabía?

M.T.: No, por supuesto que no. Entonces, tienen que hacer la investigación, los interrogatorios y establecer la relación de por qué unos miembros del DNI estaban allí.

V.D.: ¿Cuántos funcionarios de la DNI de Petro estaban en el sitio del atentado a Miguel?

M.T.: Tengo que tres.

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V.D.: Y entiendo que le han dicho que el asunto es muy peligroso.

M.T.: Que es muy peligroso, pero no me involucro, no opino porque eso le corresponde a la Fiscalía. En el proceso, la gente que estaba ahí en el parque tendrá que decir por qué estaba ahí.

V.D.: ¿Qué ha pasado con esa línea de investigación sobre una presunta complicidad de uno o varios de los miembros del esquema de seguridad de Miguel?

M.T.: A mí me cuesta mucho trabajo pensar que supieran con exactitud los movimientos de Miguel cuando salió de mi casa al parque El Golfito. Además, visualmente, tampoco lo puedo entender, porque el parqueadero de mi casa es hacia adentro, entonces si había alguien, son dos porterías, no podían saber. Miguel se está subiendo al carro, llega en 45 minutos, pues a menos que tú tengas el Waze puesto. Miguel cambiaba la agenda, podía o no podía ir al parque. Porque si tenía otra cosa, decía: “Alguien súbase, cúbranme y yo me voy a otro lado”.

María Claudia Tarazona asegura que cuando se enteró de que el joven que le disparó a Miguel tenía 14 años, se le rompió el corazón. Foto: JUAN CARLOS SIERRA-REVISTA SEMANA

V.D.: Y acuérdese de que a él lo intentaron matar en otra oportunidad, pero no pudieron…

M.T.: No pudieron porque era un recinto cerrado y entonces el sicario entraba, mataba y no tenía cómo salir porque había una aglomeración. Entonces, me parece muy raro eso. Varios abogados penalistas muy importantes del país me han dicho que en los magnicidios se empieza de adentro hacia afuera y de abajo hacia arriba. ¿Qué quiere decir eso? Que primero se investiga el esquema de seguridad, que es donde se permea toda la información, y después hacia afuera, que es lo que está pasando. Estos procesos están abiertos, en investigación, y vuelvo y digo: todo el mundo tiene derecho a la presunción de inocencia. Si son inocentes, maravilloso, pero pues si llega a haber una culpabilidad por parte de algún miembro del esquema de seguridad de Miguel, creo que deben ser condenados con toda la rigurosidad, porque eran los que veían a Miguel abrazar a su bebé, cantarle canciones, llevarlo en su pecho, saber cómo era su relación con su esposa y sus hijas, y creo que es lo más bajo y lo más desgarrador pensar que una persona que conoce tu vida íntima te va a vender, ¿no?

V.D.: ¿Qué le diría hoy al sicario que le disparó a Miguel?

M.T.: Cuando me enteré de que este joven tenía 14 años, se me rompió el corazón; o sea, la imagen de un niño disparando, de un adolescente disparando en la cabeza de una persona para acabar con su vida, me rompió el corazón.

Tú eres mamá, yo soy mamá, y sé la diferencia entre un niño que esté pateando un balón en un parque y que esté disparando un arma. Es una víctima más.

Nunca tuve que perdonarlo porque nunca sentí odio. Sentí una terrible compasión y dolor. Y no es mentira que hay oficinas de sicarios de menores donde se acercan y dicen: “Necesito un menor de edad”. “¿Cuánto quiere? 12, 13, 14, 9, 10 años, arma de fuego de largo y corto alcance”. Hay oficinas que los contratan.

Vicky Dávila y María Claudia Tarazona. Foto: JUAN CARLOS SIERRA-REVISTA SEMANA

Entonces, es un joven instrumentalizado que no ha tenido una mirada compasiva en su vida, que no ha tenido una oportunidad: su padre es mercenario en Ucrania, su mamá está muerta, el tío lo abusa y ha tenido una vida de calle donde está a merced de la criminalidad. Tengo que perdonarlo porque realmente siento que es una víctima más de este conflicto donde le falla su familia, le falla la sociedad y, por supuesto, le falla el Estado también.

V.D.: Le insisto, ¿qué le diría si lo tiene enfrente?

M.T.: Si lo tengo enfrente, le digo: “Lucha por tu segunda oportunidad; Miguel no la tuvo, pero tú la tienes”.

V.D.: Pero si el que tiene enfrente es Petro, que la ha amenazado con demandas, ¿qué le dice?

M.T.: Me encantaría decirle lo mismo que le dijo Miguel en el Concejo: usted es un sinvergüenza, es una persona que no tiene moral, que no tiene principios. Durante cuatro años vimos cómo acabó, destrozó y destruyó nuestro país. No importa si no hay justicia aquí, pero la justicia más importante viene del cielo y esa nunca falla.

V.D.: ¿Cree que esa justicia va a llegar, en esa convicción íntima que tiene de que Petro dio la orden de asesinar a Miguel?

M.T.: No lo dudo, siento en mi corazón que vamos a llegar a eso. El presidente Abelardo De La Espriella está comprometido con la investigación de Miguel, todas las entidades del Gobierno están abiertas a apoyar, tenemos la cooperación del Gobierno de Estados Unidos, tenemos a Maduro preso y está siendo judicializado por narcotráfico, tenemos a alias Araña extraditado y va a tener que rendir un testimonio, va a tener que decir qué fue lo que pasó con el magnicidio de Miguel. Tarde o temprano vamos a saber y no voy a descansar hasta que esto pase.

V.D.: Narcotráfico es una palabra que también aparece en los expedientes por el magnicidio de Miguel. ¿Qué hay?

M.T.: El narcotráfico es la principal fuente de financiación de los grupos al margen de la ley. Es una fuente inagotable. Con el presidente Abelardo se está acabando, es a otro nivel, pero el narcotráfico históricamente ha patrocinado a los grupos al margen de la ley, sin duda alguna.

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V.D.: Sí, el narcotráfico es transversal en el crimen de Miguel, ¿qué significa que los ex-Farc Marcos Calarcá y Sandra Ramírez hayan sido vinculados de una u otra manera a la investigación por el magnicidio?

M.T.: Lo más doloroso es que un proceso de paz con impunidad es una falsa paz. No hay paz con impunidad y esto es producto de eso, de la impunidad del proceso de paz, ese es el resultado. ¿Por qué unos delincuentes, por qué una violadora de niños, una secuestradora, una narcotraficante como Sandra Ramírez se sienta ocho años en el lugar donde se sientan quienes respetan la ley y la democracia del país? No repararon, no entregaron las armas, nunca devolvieron el dinero que tenían que devolver y además siguieron delinquiendo. Y entonces el señor Iván Cepeda no tuvo ningún problema en proteger a Iván Márquez y a Santrich, y, cuando iban a ser extraditados a Estados Unidos, impidió su extradición apelando a la JEP. Es el fracaso de la paz de Juan Manuel Santos y hay que decir las cosas por su nombre. Que Sandra Ramírez y Marcos Calarcá estén hoy vinculados al magnicidio de Miguel no es otra cosa que el fracaso de la paz de Juan Manuel Santos. Así se tenía que decir.

V.D.: ¿Cómo está usted, cómo está el niño, cómo están las niñas?

M.T.: El duelo es muy largo, tremendamente difícil de lidiar. No es solo mi dolor, es el dolor de mis cuatro hijos, es el dolor de ver a mi hijo crecer sin su papá y es una cosa que es de todos los días y no te da tregua y no descansas, es todos los días.

V.D.: Y además su niño está en una etapa donde es preguntón...

M.T.: Del preguntón, son pequeños filósofos. Mi hijo estuvo cumpliendo años y es su segundo cumpleaños sin su papá, porque el año pasado mataron a Miguel. Miguel se murió el 11 de agosto y él cumplió después, y bueno, este año cumplió 6 años y se despertó feliz, por los regalos y la fiesta, y se voltea y me dice: “Mamá, ¿tú crees que mi papá en el cielo se está acordando de que hoy estoy cumpliendo años?”.

V.D.: Ay, no, ¿y usted qué le dijo?

M.T.: Que por supuesto sí, que en el cielo estaba su papá de fiesta, pero me rompe el corazón, me muero del dolor. Me dice también: “Mamá, se me está olvidando la voz de mi papá. ¿Me pones videos? ¿Tú crees que a mi papá se le olvida mi voz?”. Esa es la realidad del duelo y, adicionalmente, la lucha por saber quién ordenó matar a Miguel y no lo puedo soltar, no quiero soltar eso (llora).

V.D.: No lo vaya a soltar...

M.T.: Y me da miedo y mis hijos me dicen: “Mamá, nos da miedo por ti, por Alejandro, nos da miedo por nosotras; suelta el tema”. Pero miro y digo: “¿Qué hubiera hecho Miguel si a mí me hubieran matado? No hubiera descansado”. Y no lo quiero soltar. Pienso en Miguel y no es justo que no sepamos quién lo mandó matar, Vicky.

V.D.: Además, es una lucha muy valiente; excúseme que me ponga muy sentimental (llora), pero también sé lo que es, de una forma distinta, claro, que un hijo se quede sin su papá; es muy berraco.

M.T.: Muy berraco, muy doloroso.

V.D.: Muy duro, pero Miguel debe sentirse muy orgulloso de usted, donde esté, en el cielo, en el cosmos, donde esté, tiene que estar muy orgulloso de usted, María Claudia, muy orgulloso de esa lucha que usted está dando... (Silencio). ¿Va a hacer política?

M.T.: Llevo 15 años de mi vida haciendo política, de día y de noche.

V.D.: Usted era la coequipera de Miguel, su compañera de todas las luchas.

M.T.: Es que yo no era la mujer de atrás, era la mujer de al lado, eso hace una gran diferencia. Yo le armé a Miguel todas las campañas, hice campaña con él, nos dividíamos las ciudades, decíamos: “Tú coges de aquí para allá, yo cojo de aquí para allá”, y hacía recorridos por todas las localidades.

V.D.: Y usted le daba consejos, le decía ojo con esto y pilas con esto.

M.T.: Total.

V.D.: Bueno, entonces, ¿va a hacer política o no?

M.T.: Ahí estamos en eso.

V.D.: ¿Sí?

M.T.: Sí, tengo varias propuestas.

V.D.: ¿Para las elecciones regionales y locales de 2027?

M.T.: Vamos a ver, tengo varias propuestas y lo estoy pensando. Tengo que tomar una decisión pensando claramente en lo que viene para mi vida y me encantaría de verdad entregarme de lleno a la política, porque es una pasión. Pero tengo que pensar también en mis hijos, en Alejandro, y es una decisión que amerita una sentada y una pensada.

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V.D.: ¿En el Centro Democrático?

M.T.: Vamos a ver, tengo varias propuestas.

V.D.: Me han dicho que le han ofrecido ser candidata a la Alcaldía de Bogotá o ser cabeza de lista al Concejo.

M.T.: Sí. Yo soy firme, como Miguel, de convicciones, mejor dicho. Soy de una sola pieza, leal a mis convicciones, pero si tengo que tomar la decisión, yo creo que en diciembre ya me toca. Además, no hago campaña a medias, no hago campaña en un escritorio. La campaña que vaya a hacer, la haré en la calle con la gente, como lo hicimos siempre con Miguel. Entonces me toca arrancar desde enero, vamos a ver.

V.D.: Bueno, le deseo mucha suerte, ojalá pueda concretar esa posibilidad.

M.T.: Muchas gracias. Igual te llamo y te cuento.

V.D.: Por favor, la primicia.

M.T.: Sí.

V.D.: ¿Cómo le acabó de ir con el suegro?

M.T.: Bien, estuvo en mi casa en el cumpleaños de Alejandro. La muerte desordena mucho, da mucho dolor. Miguel era un gran organizador, no solo en la política, en la familia, en la vida. Pero al final, queda lo más importante, que es el amor que todos sentimos por Miguel y el amor profundo que todos sentimos por Alejandro. Y ahí somos capaces de reunirnos. Y yo miro muy compasivamente a Miguel papá.

V.D.: Es cierto, ha sufrido mucho también.

M.T.: Ha sufrido y ha sido un tremendo guerrero al lidiar con tanto dolor.

V.D.: Y su señora Delia, que quería tanto a Miguel, y también quiere mucho al niño…

M.T.: Sí, se muere de amor por él. Va todas las semanas y lo llevan a las clases y todo. Además, para mí es una gran ayuda.

Maria Claudia Tarazona y Miguel Uribe Turbay en medio de la caminata de la solidaridad de 2017. Foto: Alexandra Ruiz

V.D.: Y ahora Miguel papá de embajador.

M.T.: Sí, me da pesar que se vaya, fíjate; me alegro mucho por él. Además, estoy segura de que va a hacer un papel espectacular porque él es brillante.

Además, es juicioso, estudioso, disciplinado. Estoy segura de que va a hacer una excelente labor; nos va a hacer falta porque la verdad es que Alejandro se muere por él. Es un amor impresionante.

V.D.: Es muy duro hablar del tema de Miguel, entre otras cosas, porque usted sabe que en medio de la campaña política pasan cosas. Es difícil.

M.T.: La vida es así, y ya pasó, y aquí estamos.

V.D.: Sí.

M.T.: Y aquí estamos tú y yo pudiendo no estar. Y estamos. Y es un gran milagro.

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V.D.: Gracias a Dios, sí.

M.T.: Entonces, está bien. Y ya pasó. Ya pasó todo lo que tenía que pasar.

Y aquí estamos todos unidos por la misma causa, ¿no?

V.D.: Que eso ojalá nunca más vuelva a pasar en nuestro país, porque es algo que, como usted dice, deja una huella para siempre.

M.T.: Tremenda. Yo creo que esto es un dolor inmenso. Es un dolor tremendo para Colombia y para nuestra familia, de verdad.

V.D.: Y que ha dejado muchas lecciones también.

M.T.: Sí, total.

María Claudia Tarazona asegura que seguirá dando la pelea. Foto: JUAN CARLOS SIERRA-REVISTA SEMANA

V.D.: María Claudia, gracias. Usted me dejó vuelta pedazos. Déjeme darle un abrazo, ¿sí? Dios la bendiga y ojalá todo termine bien. Yo estoy con usted, hay que saber cuál es la verdad sobre quién ordenó la muerte de Miguel.

M.T.: Ahí estaremos en esa pelea.

V.D.: Y aquí estamos en SEMANA. La vamos a acompañar siempre.

M.T.: Gracias.

V.D.: Dios la bendiga.