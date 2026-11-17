María Claudia Tarazona, viuda del senador Miguel Uribe Turbay, volvió a pronunciarse sobre el avance de las investigaciones por el magnicidio de su esposo y lanzó fuertes señalamientos contra el expresidente Gustavo Petro y el derrocado dictador venezolano Nicolás Maduro, a quienes pidió investigar para esclarecer quiénes estuvieron detrás de la orden de asesinar al dirigente político.

María Claudia Tarazona incrimina a Gustavo Petro en el magnicidio de Miguel Uribe Turbay: “Dio la orden de matar”

En sus declaraciones, Tarazona cuestionó que el foco de la investigación se concentre en la Segunda Marquetalia y en las capturas de presuntos integrantes de esa organización criminal. A su juicio, establecer que Iván Márquez habría ordenado el asesinato resulta insuficiente para llegar al fondo del caso.

“Es muy gaseoso decir que Iván Márquez mandó a matar a Miguel”, sostuvo. Además, cuestionó que cada detención de un supuesto integrante de esa estructura sea presentada como un nuevo avance en el esclarecimiento del magnicidio.

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María Claudia Tarazona Foto: @maclaudiat

La viuda del senador insistió en que es necesario diferenciar entre quienes participaron en la organización logística y financiación del crimen y quienes habrían impartido la orden. “Fueron organizadores, fueron los logísticos y fueron quienes financiaron, pero quienes dieron la orden, la Fiscalía tendrá que hacer su labor”, afirmó.

Fue entonces cuando lanzó el señalamiento más contundente de sus declaraciones: “Y como la investigación tiende a establecerlo, fue el narcopresidente Gustavo Petro y el narcodictador Maduro”.

“El hijo de Tirofijo, hijo de crianza de Sandra Ramírez, dio la orden”, María Claudia Tarazona sobre el asesinato de Miguel Uribe

Miguel Uribe Turbay, fallecido exprecandidato presidencial. Foto: SUMINISTRADO A SEMANA API

Tarazona manifestó que espera que la Fiscalía pueda llegar pronto a una conclusión sobre los autores intelectuales del asesinato, pero insistió en que debe hacerlo mediante una investigación rigurosa y con los procedimientos judiciales correspondientes.