En un debate que se desarrolló en las últimas horas en la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes, el ministro de Defensa, el mayor general (r) Jorge Eduardo Mora, defendió el porte legal de armas en el país, una decisión que tomó el Gobierno de Abelardo De La Espriella.

MinDefensa, Jorge Mora, denunció que el gobierno Petro “bloqueó la compra de sistemas antidrones”

“La seguridad en Colombia es una causa en común y el Estado no puede seguir cercenando el derecho fundamental de los ciudadanos de bien a la legítima defensa de su vida, de su familia y de su patrimonio”, aseguró el ministro de Defensa.

El jefe de esta cartera dijo que en cualquier momento y en “cualquier esquina” puede estar en peligro inminente la vida de las personas y la de sus familias.

“Esta medida es un acto de justicia hacia las víctimas y un mensaje disuasivo frente a los victimarios. No se trata de un cheque en blanco ni de un modelo de libre mercado de armas. Corregimos una anomalía jurídica”, aseguró el ministro.

En el debate en el Congreso, el ministro de Defensa había denunciado que el gobierno del expresidente Gustavo Petro “bloqueó la compra de sistemas antidrones”, a pesar de que hubo funcionarios que visitaron más de 12 países para adelantar gestiones con empresas.

“El resultado real que encontraron al asumir el Ministerio fue cero soluciones viables. Lo que obligó al cierre técnico de ese proceso mediante una resolución que sacamos el 14 de agosto”, aseguró.