Con el propósito de conocer los avances en la implementación de la política pública social para habitantes de calle e identificar posibles barreras para el ejercicio efectivo de sus derechos, la Procuraduría General de la Nación adelantó una actuación preventiva a los servicios de atención en la capital del país.

El alarmante aumento de niños y jóvenes habitantes de calle en Bogotá: más de 2.000 en los últimos meses

Funcionarios del ente de control le hicieron acompañamiento a la labor prestada por las diferentes entidades de la administración distrital, verificando la calidad y eficiencia del apoyo de la alcaldía de Carlos Fernando Galán con estas personas en condición de vulnerabilidad.

Calle del barrio San Bernardo en Bogotá Foto: Captura de pantalla video CityTV

“Las jornadas, lideradas por el Ministerio Público, contaron con el acompañamiento de las secretarías distritales de Integración Social y de Salud. Durante los recorridos, la Procuraduría revisó los servicios de autocuidado y sociosanitarios, las opciones de alojamiento y los programas de inclusión social, así como las rutas de acceso, los criterios de atención y los mecanismos de articulación institucional”, informaron desde la Procuraduría General de la Nación.

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Desde el ente de control, afirmaron que con este ejercicio, la entidad busca, además, fortalecer el diálogo con las autoridades y reconocer las experiencias institucionales que contribuyen a la atención integral de esta población, bajo los principios de dignidad humana, igualdad, inclusión y no discriminación.