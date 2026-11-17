Con el propósito de conocer los avances en la implementación de la política pública social para habitantes de calle e identificar posibles barreras para el ejercicio efectivo de sus derechos, la Procuraduría General de la Nación adelantó una actuación preventiva a los servicios de atención en la capital del país.
Funcionarios del ente de control le hicieron acompañamiento a la labor prestada por las diferentes entidades de la administración distrital, verificando la calidad y eficiencia del apoyo de la alcaldía de Carlos Fernando Galán con estas personas en condición de vulnerabilidad.
“Las jornadas, lideradas por el Ministerio Público, contaron con el acompañamiento de las secretarías distritales de Integración Social y de Salud. Durante los recorridos, la Procuraduría revisó los servicios de autocuidado y sociosanitarios, las opciones de alojamiento y los programas de inclusión social, así como las rutas de acceso, los criterios de atención y los mecanismos de articulación institucional”, informaron desde la Procuraduría General de la Nación.
Desde el ente de control, afirmaron que con este ejercicio, la entidad busca, además, fortalecer el diálogo con las autoridades y reconocer las experiencias institucionales que contribuyen a la atención integral de esta población, bajo los principios de dignidad humana, igualdad, inclusión y no discriminación.