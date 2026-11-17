El Ministerio de Transporte expidió la Resolución 20263040030675 del 4 de agosto de 2026, reglamentando la Ley 2486 de 2025, en la que se indican los requisitos que tendrán que aplicar todas las patinetas eléctricas que circulen en Colombia a partir del 1 de enero de 2027.

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Uno de los aspectos más claves con la nueva reglamentación es el uso de una placa de identificación técnica, la cual contará con información clave del vehículo eléctrico liviano.

Durante los últimos años, las patinetas eléctricas se han convertido en uno de los medios de transporte más utilizados por los usuarios del país, ya que ofrecen una opción para recorridos cortos, presentan una forma compacta y terminan siendo más económicas que otras alternativas en el mercado.

El Ministerio de Transporte estableció las características que deberá tener la placa técnica de identificación de las patinetas eléctricas. Foto: Colprensa - Diego Pineda

La nueva normativa busca regular el uso de estos vehículos, promoviendo un espacio donde las patinetas eléctricas sean más sostenibles, modernas y seguras en las ciudades.

¿Cuáles son los datos que debe tener la placa en una patineta eléctrica?

A partir del próximo año, cada una de las patinetas eléctricas que transite por el país debe portar una lámina de aluminio negro mate, de 104 milímetros de largo y 30 milímetros de ancho.

Dentro de la placa de identificación, debe contener la siguiente información:

Número de serie

Año de fabricación

Potencia

Velocidad máxima

Marca

Modelo

Peso

Categoría

Clase de vehículo

La placa técnica deberá incluir datos como el número de serie, el año de fabricación, la potencia y la velocidad máxima. Foto: PlacaEléctrica - API

Los datos estipulados por el Ministerio de Transporte permiten identificar cuáles son las características y rasgos con los que cuenta cada una de las patinetas eléctricas registradas en Colombia.

La placa que se encuentra dentro del vehículo eléctrico liviano no es la misma que se encuentra en la convencional del Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT).

“La lámina de identificación tendrá como finalidad garantizar la adecuada identificación de la categoría, clase de vehículo y sus características técnicas, a efectos de facilitar la aplicación de la disposición prevista en el artículo 15 de la Ley 2486 de 2025, o aquella que la adicione, modifique o sustituya, sin perjuicio de las medidas de control que adopten las autoridades de tránsito en su respectiva jurisdicción para efectos de verificación y control en vía”, afirma la resolución.

Cada uno de los propietarios que adquirió una patineta eléctrica antes del 1 de enero de 2027 debe colocar la placa previo a la fecha límite. Después de ese plazo, los fabricantes, ensambladores, importadores y comercializadores son los encargados de instalar la lámina en los vehículos.