SEMANA: ¿Cómo recibió la comunicación que hizo la ONU respaldando a Ana Cristina Restrepo?

JEROME SANABRIA: Me sorprendió. Pensé que era una cuenta falsa. ¿De cuándo acá la ONU se mete en una discusión de tuiteros? Ella lo que hace es instigarme, acusarme, descalificarme y no aporta argumentos en la discusión, y la ONU sale a respaldarla. Leí como tres veces el comunicado para entenderlo. ¿Qué hace la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos metiéndose en una discusión a través de trinos y no cumpliendo su labor, que es acompañar a las víctimas, en este caso, del acuerdo de paz?

SEMANA: ¿Cree que la ONU no fue independiente ni imparcial en este caso?

J.S.: Sin duda alguna. La ONU dice que lo hacen en aras de proteger a la prensa libre en Colombia, cosa que aplaudo, pero ¿dónde estuvo el comunicado para rechazar la persecución judicial que le hizo Sandra Ramírez a Diana Saray? Ahí es cuando uno se empieza a dar cuenta de que la ONU en realidad no es que esté protegiendo la prensa libre, sino que tiene una agenda política, y Ana Cristina Restrepo forma parte de ella y por eso la respaldan.

Jerome Sanabria dice que lo que hace Ana Cristina Restrepo, más allá de defender o no, es romantizar a la guerrilla porque les lava las manos. Foto: ALEJANDRO ACOSTA-SEMANA

SEMANA: ¿Sus mensajes pusieron en riesgo a Restrepo, como lo dijo la ONU?

J.S.: Eso es contradictorio porque quien defiende a la guerrilla de las Farc –y tengo la prueba de sus propios trinos– es la señora Restrepo. Entonces, ¿por qué razón ahora se sentiría amenazada? De hecho, ella me dice que soy “una niña que toma tetero” mientras ella cubre la guerra. Entonces, ¿cómo una “niña que toma tetero” puede estar poniendo en riesgo a una periodista que está en la misma línea de esta guerrilla y en defender un acuerdo? Por otro lado, quien está en riesgo soy yo porque estoy yéndome en contra de la guerrilla y porque me estoy metiendo con una de las vacas sagradas del periodismo. Uno podría decir que yo estoy en riesgo, pero, aun así, no me siento en riesgo.

SEMANA: ¿Sigue creyendo que Restrepo es una “defensora de la guerrilla”?

J.S.: Lo que hace Ana Cristina Restrepo, más allá de defender o no, es romantizar a la guerrilla porque les lava las manos. Ella dice que no romantiza a ninguna guerrilla y es cuando usa el ad hominem de que mientras yo tomaba tetero, ella estaba cubriendo la guerra. Después, ella me exige retractarme y anuncia que va a instaurar acciones legales para que yo me retracte. Yo le saco un trino, que no ha borrado, en el que dice que es una creyente de las Farc y de las buenas intenciones. ¿Eso no es romantizar a la guerrilla?.

SEMANA: ¿Cuestionarla por su edad es un argumento válido?

J.S.: No, porque el argumento de la edad nos invalidaría a todos para hablar sobre la independencia de nuestro país. Es más, nadie podría hablar del pasado porque nadie lo vivió, según el argumento de Restrepo. Eso lo que demuestra es una desesperación y falta de argumentos para controvertir lo que yo estaba diciendo de las fallas del acuerdo de paz. Además, Yolima Celis, y varios periodistas que efectivamente cubrieron la guerra, le contesta públicamente y le dice que nunca la vio cubriendo la guerra y que hay un solo reportaje público de ella.

La ONU interviene de forma inusual tras el enfrentamiento en redes entre Ana Cristina Restrepo y Jerome Sanabria

SEMANA: ¿La ONU debió haberse pronunciado en casos de otros ataques como cuando Gustavo Petro llamó “muñecas de la mafia” a mujeres periodistas?

J.S.: Sin duda. Porque si la ONU hoy dice ser una defensora de la prensa libre, cosa que reitero, aplaudo que lo sea, ¿por qué razón no defendió a Diana Saray cuando la exguerrillera Sandra Ramírez la persiguió? ¿Y por qué no defendió a las periodistas colombianas cuando el señor Gustavo Petro les dijo “muñecas de la mafia”? Porque, si bien otras organizaciones sí lo hicieron en Colombia, como la Flip, la ONU nunca dijo nada. Y, si la ONU no hubiera dicho nada del caso de Restrepo, seguramente nadie le estaría reclamando a la ONU, porque a la larga no son sus funciones; el alto comisionado para la paz en Colombia debería enfocarse en buscar paz para Colombia en el marco del conflicto armado. Ahí es cuando uno se da cuenta de la conveniencia que tiene esa agenda política.

SEMANA: ¿Esa “conveniencia” tendría que ver con que la ONU ha respaldado públicamente el acuerdo de paz?

J.S.: Sin duda, porque en el exterior siempre intentan vender nuestro acuerdo de paz como un completo éxito.

Jerome Sanabria se ha pronunciado en diferentes escenarios sobre temas políticos y de actualidad nacional. Foto: ALEJANDRO ACOSTA-SEMANA

SEMANA: ¿Por qué cree que el acuerdo de paz fue “fallido”?

J.S.: Porque prometía cuatro cosas: la primera, verdad. Los guerrilleros no entregaron la verdad. De los 18.677 niños que se descubrió que las Farc secuestraron, hay 5.000 que están desaparecidos, según informes, incluso de la JEP. Las Farc no han dicho dónde están esos niños, no han entregado las rutas del narcotráfico ni dónde están las fosas comunes de tantos desaparecidos. Dijeron que iba a haber reparación, para lo cual iban a entregar unos bienes que se estimaban en un billón de pesos. Lo que dice la SAE es que, a julio de 2026, se ha entregado 4,6 por ciento del billón de pesos. La Contraloría publicó un informe en el que dijo que, entre el 4,6 por ciento que habían entregado, había dólares falsos, muebles dañados, escobas y traperos. La no repetición: las cifras muestran que, a inicios de 2026, la presencia de grupos al margen de la ley era la más alta que tenemos después de la firma del acuerdo de paz. Hoy los integrantes de dichos grupos suman más de 28.000 personas; de esas, más de 10.000 forman parte de las disidencias de las Farc. ¿Qué justicia ha dado la JEP? Nos ha costado 4 billones de pesos. ¿Dónde están los resultados? Han entregado dos sentencias, de las cuales una va dirigida a un militar y la otra al secretariado de las Farc, condenado por 21.000 secuestros a ocho años de actos de restauración, plantando árboles y haciendo obras civiles.

Jerome Sanabria hizo fuertes cuestionamientos al acuerdo de paz firmado con las Farc en 2016. Foto: ALEJANDRO ACOSTA-SEMANA

SEMANA: Julián Gallo mandó a leer los acuerdos a los que cuestionan esas penas de la JEP. ¿Qué le dice?

J.S.: Valdría la pena mandar al señor Julián Gallo a leer el acuerdo que él mismo firmó, porque ese acuerdo, si bien contempla estas penas restaurativas, también dice que si ellos no cumplen con la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición, tienen que ser juzgados con 20 años de cárcel. ¿Cuándo la JEP los ha juzgado de esa manera? Ese secretariado de las Farc es el mismo que, cuando le preguntaban si iban a pedir perdón, decía: “Quizás, quizás, quizás”, entre burlas.

SEMANA: ¿Ha faltado contundencia en la JEP?

J.S.: Llevan ocho años y apenas han adelantado dos sentencias. No solamente es el problema de la demora, sino que el trato que les dan a las víctimas es irrisorio; lo han denunciado víctimas acreditadas como Deisy Dorelly. Cuando ha tenido estos procesos con su principal victimaria, que es la señora Sandra Ramírez, alias Griselda Lobo, le han dado la oportunidad de poder tener audiencias virtuales.

Jerome Sanabria dice que ha conversado con las víctimas de las Farc. Foto: ALEJANDRO ACOSTA-SEMANA

SEMANA: El expresidente Iván Duque decía que no hay “enemigos de la paz”. ¿Está de acuerdo?

J.S.: Completamente de acuerdo. Esto no se trata de vender a las personas que votaron ‘no’ como enemigos de la paz. Las personas que votaron ‘no’ son enemigos de la guerrilla; a los que votaron ‘sí’ no los voy a cuestionar porque tengan una postura, ya que muchos lo hicieron confiando en lo que se prometía. Pero quienes hoy, diez años después de ver lo que ha pasado con la impunidad de este acuerdo, lo siguen defendiendo, sin duda alguna, son quienes romantizan a la guerrilla y ahí mi crítica a Ana Cristina. Cualquier colombiano tiene la posibilidad de opinar libremente.

Jerome cuestionó a la ONU por su pronunciamiento en defensa de Ana Cristina Restrepo y la acusó de tener una agenda política

SEMANA: ¿Ha conversado con las víctimas de las Farc?

J.S.: Claro. Y, de hecho, varias de las víctimas acreditadas por la JEP hicieron trinos este fin de semana diciendo que se sentían representadas por mis palabras. Ante próximos procesos judiciales, que yo sé que la señora Ana Cristina va a emprender contra mí, las víctimas de las Farc me van a entregar un documento firmado diciendo que se sienten identificadas con lo que estoy diciendo. No es que no quieran hablar; es que les da miedo por razones apenas lógicas, porque estas personas no han dejado de delinquir. Abrí un nuevo canal, a través del correo graciasanacristina@gmail.com, para recoger testimonios de víctimas de las Farc que aún no han sido reparadas. A medida que recibamos sus relatos, los compartiremos para que el país conozca sus historias y comprenda por qué el acuerdo de paz fue un fracaso y que estas víctimas siguen sin recibir reparación.