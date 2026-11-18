Este miércoles, de forma inusual, la Oficina de Derechos Humanos de la ONU en Colombia terminó terciando a favor de la periodista de izquierda Ana Cristina Restrepo, quien inició una confrontación en redes sociales con la activista Jerome Sanabria.

La ONU aseguró que rechaza “los mensajes estigmatizantes y los ataques personales difundidos contra la periodista Ana Cristina Restrepo, incluidos señalamientos sin ningún sustento”.

El organismo multilateral pidió a las autoridades evaluar los riesgos de Restrepo y adoptar medidas para proteger su vida. Asismismo, la oficina de la ONU salió en defensa de la libertad de expresión.

A raíz de lo ocurrido, vale la pena revisar cómo inició el enfrentamiento. Hace unos días, Jerome Sanabria fue invitada a una sección de opinión en Noticias RCN y allí expresó, a propósito de los diez años del acuerdo de paz de La Habana: “Las Farc no son excombatientes, ellos no se desmovilizaron, siguen delinquiendo”.

En ese comentario Sanabria no se refirió en ningún momento a Restrepo, y solo expresó su opinión. Sin embargo, Restrepo, de inmediato, le contestó: “Esto le hace daño al periodismo, a la democracia, al proceso de paz, a los firmantes que han cumplido con su compromiso... y a la señora analista a quien le falta información: no hay reportería, no hay documentación, no hay verificación. Es una ocurrencia de pasillo. Lamentable”.

Sanabria no se quedó callada ante las críticas subidas de tono de Restrepo y le refutó: “Que al país no se le olvide que son los bien pensantes como Ana Cristina Restrepo los principales responsables del Acuerdo que le dio impunidad a las FARC”.

Y agregó: “Fueron ellos los que juraron que habría reparación, verdad y justicia; y hoy, diez años después, los guerrilleros no pagaron un solo día de cárcel, se burlaron en la cara de todas sus víctimas, gozaron ocho años de sueldos millonarios y voz política en el Congreso, entregaron solo el 4% de los activos y bienes que habían declarado, nunca entregaron las rutas del narcotráfico, incumplieron hasta lo que firmaron, y hoy las disidencias están presentes en el 36% del territorio nacional. Que romantizar a la guerrilla y burlarse de las víctimas vuelva a dar pena”.

Restrepo le respondió a Sanabria: “No “romantizo la guerrilla”, le exijo respeto. Considero que el diálogo es la salida al conflicto: prefiero la política con palabras, no con balas. Cuando Ud. todavía estaba tomando tetero yo ya estaba haciendo reportería con víctimas de la guerra, en donde su burbuja no llega”.

Sanabria le replicó de inmediato: “Señora Ana Cristina Restrepo, usted no “romantiza a la guerrilla”, pero cada vez que tiene la oportunidad de defenderla, lo hace. Lleva todo el fin de semana furiosa conmigo por decir que el Acuerdo fue un fracaso y que no les dio justicia, verdad ni reparación a las víctimas de las FARC. Le he reiterado mis razones y hasta le he dado cifras oficiales, pero su único contraargumento es decir que yo “estaba tomando tetero” mientras usted dizque cubría la guerra.¿Pero sabe quiénes no estaban tomando tetero mientras usted cubría a las FARC que hoy tanto defiende en X? Los miles de niños y niñas secuestrados, torturados, violados y asesinados por esa guerrilla. Esa guerrilla, de la que usted hoy parece ser la jefa de prensa, les quitó la infancia a más de 18.677 niños, se los arrebató a sus familias y le hizo mucho daño al país. Ojalá que, si tanto dice haber cubierto la guerra, se hubiera enfocado en defender a las víctimas y no a los victimarios”.

Ante eso, Restrepo le exigió a Sanabria una retractación. “Le exijo a la señora Jerome Sanabria que se retracte públicamente de la afirmación en la cual me señala como defensora de la guerrilla. Ofrezca pruebas de ello. Los excombatientes que le apuestan a la civilidad NO son guerrilleros. Esta es una petición formal de rectificación”.

Sanabria se negó a rectificar y le dijo: “No voy a retractarme en nada, señora defensora de la guerrilla. O, para ponerlo en sus propias palabras, señora “creyente de las FARC y de sus buenas intenciones”. Usted lleva más de diez años lavándoles la cara, desde todos los escenarios posibles, a unos asesinos, violadores y torturadores. Ojalá alguna vez hubiera utilizado sus micrófonos para amplificar las denuncias de sus víctimas en vez de rasgarse las vestiduras diciendo que ya no son guerrilleros, sino “ex” guerrilleros. Firmar un Acuerdo, por demás ilegítimo. no les borra el pasado. Podrán decirse “ex” guerrilleros pero son y serán por siempre asesinos. Su juego de palabras no borra la historia, y no le devolverá la vida a las miles de víctimas de las FARC”.

Restrepo le contestó: “El trino tiene un contexto: los diálogos de paz con una guerrilla con voluntad de desmovilizarse. Ya que es tan buena en arqueología digital, ahora entienda contextos: esto no es defender una guerrilla, es apoyar un Proceso de Paz. Atenta a su retractación, Sra Jerome Sanabria”.

Tras semejante agarrón, la ONU, una organización que apoyó el controversial proceso de paz de Juan Manuel Santos con las Farc, terminó saliendo en defensa de Restrepo cuando ella fue la que inició esta controversia. Sanabria solo estaba dando una opinión sobre lo ocurrido con el acuerdo de Santos.

Entonces, surgen preguntas: ¿la libertad de expresión solo cobija a quienes siguen aplaudiendo el proceso de paz de La Habana? ¿Quienes son críticos no tienen derecho a opinar libremente? Así como hay que proteger Ana Cristna Restrepo, debe ser protegida Jerome Sanabria. La ONU, una vez más, muestra su sesgo.