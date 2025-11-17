Felipe Zuleta califica a Juan Manuel Santos de “maquiavélico, frío, calculador”, y dice que le debe una explicación a los colombianos

El periodista Felipe Zuleta concedió una entrevista a SEMANA, donde habló del Gobierno del presidente Gustavo Petro, los ministros, los candidatos presidenciales y las elecciones del 2026.

Además, contó que uno de los puntos que más le preocupa es la seguridad, porque el país “retrocedió 35 años” en esa materia y los comicios se darán en medio de la expansión de los grupos criminales en todo el territorio nacional.

Zuleta dijo claramente que tiene dos preocupaciones de cara a las jornadas electorales del año próximo: “La cantidad de plata que tienen, a pesar del déficit fiscal que es enorme, para comprar votos y hacer marrullas, y la presión de los grupos ilegales al votante. Eso podría influir fuertemente en las elecciones en favor de Iván Cepeda”.

Por esa razón, hizo una radiografía sobre lo que está ocurriendo en materia de orden público y señaló que Gustavo Petro no tiene interés en combatir a los grupos criminales.

"Petro debilitó a las Fuerzas Militares intencionalmente y dejó fortalecer a los grupos al margen de la ley. El cuento de la paz total no tiene sentido. Petro quería una alianza con Maduro, pero los gringos no lo dejaron. El próximo presidente encontrará unas Fuerzas Militares desmoralizadas y sin recursos. Y decir que quien llegue no lo van a dejar gobernar. En materia de seguridad retrocedimos 35 años", dijo.

Sin embargo, llamó la atención que en su análisis culpó de cierta manera al expresidente Juan Manuel Santos, por la firma del Acuerdo de Paz con las Farc en 2026 y, sin dudarlo, dijo que “parte de la culpa de todo esto es de Juan Manuel Santos”.

El integrante de BLU Radio dijo que el expresidente Santos tenía la certeza de que todo lo que se prometió no se cumpliría y que sencillamente se quiso desarmar a la guerrilla para anunciarle al mundo el final de un conflicto que en 2025 está más fuerte que en aquella época.

"Santos sabía que el acuerdo era incumplible, que el Estado no lo iba a ejecutar. Quienes votamos en el plebiscito hoy nos sentimos engañados, porque Santos decía que los guerrilleros no iban a llegar al Congreso, que tenían que ganarse la elección y que no tendrían beneficios, y mire. Todo esto arrancó con las mentiras de Santos y el proceso de paz. Juan Manuel Santos no le ha dado explicación a este país del daño tan brutal que le hizo ese Acuerdo de Paz a Colombia”.

Felipe Zuleta, periodista de Blu Radio, en diálogo con Diego Bonilla, editor político de SEMANA. | Foto: GUILLERMO TORRES REINA-SEMANA

Por esa razón, cree que en algún momento Santos debería contarle la verdad al país y explicar por qué concedió tantos beneficios a los integrantes de las Farc.

“Solo querían el desarme y quitarle la bandera internacional a la guerrilla, pero todos sabían que no se podía cumplir con nada. Santos es maquiavélico, frío, calculador y él sabía todo. A él no le gusta que uno diga esto".

Zuleta asegura que durante el Gobierno Petro buscan culpables para evitar asumir la responsabilidad de la implementación del Acuerdo de Paz, pero que la realidad es que no se ha hecho nada por cumplir con lo pactado.

“Le echan la culpa a Iván Duque por la implementación; y si usted mira las cifras, Duque hizo muchísimo más de lo que hizo Petro que, entre otras cosas, lo primero que llegó a hacer fue acabar con la Consejería de Paz, acabar con la oficina de desminado que hacía parte del acuerdo. Petro no ha hecho nada, solo destruir. Cuando mis amigos me piden que lo defina digo: Petro es nauseabundo, no se puede definir con otra palabra”.