Suscribirse

Política

Felipe Zuleta califica a Juan Manuel Santos de “maquiavélico, frío, calculador”, y dice que le debe una explicación a los colombianos

El periodista asegura que el expresidente tiene una gran responsabilidad por lo que ocurre actualmente con el orden público en Colombia.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Semana
17 de noviembre de 2025, 10:54 a. m.
Juan Manuel Santos y Felipe Zuleta.
Juan Manuel Santos y Felipe Zuleta. | Foto: SEMANA

El periodista Felipe Zuleta concedió una entrevista a SEMANA, donde habló del Gobierno del presidente Gustavo Petro, los ministros, los candidatos presidenciales y las elecciones del 2026.

Además, contó que uno de los puntos que más le preocupa es la seguridad, porque el país “retrocedió 35 años” en esa materia y los comicios se darán en medio de la expansión de los grupos criminales en todo el territorio nacional.

Zuleta dijo claramente que tiene dos preocupaciones de cara a las jornadas electorales del año próximo: “La cantidad de plata que tienen, a pesar del déficit fiscal que es enorme, para comprar votos y hacer marrullas, y la presión de los grupos ilegales al votante. Eso podría influir fuertemente en las elecciones en favor de Iván Cepeda”.

Contexto: “Petro no tiene nada de loco ni de bobo... pero encarna los peores defectos de un ser humano”: Felipe Zuleta habla con SEMANA

Por esa razón, hizo una radiografía sobre lo que está ocurriendo en materia de orden público y señaló que Gustavo Petro no tiene interés en combatir a los grupos criminales.

"Petro debilitó a las Fuerzas Militares intencionalmente y dejó fortalecer a los grupos al margen de la ley. El cuento de la paz total no tiene sentido. Petro quería una alianza con Maduro, pero los gringos no lo dejaron. El próximo presidente encontrará unas Fuerzas Militares desmoralizadas y sin recursos. Y decir que quien llegue no lo van a dejar gobernar. En materia de seguridad retrocedimos 35 años", dijo.

Sin embargo, llamó la atención que en su análisis culpó de cierta manera al expresidente Juan Manuel Santos, por la firma del Acuerdo de Paz con las Farc en 2026 y, sin dudarlo, dijo que “parte de la culpa de todo esto es de Juan Manuel Santos”.

“La hijueputez no tiene cura”: Felipe Zuleta habla de Gustavo Petro, el Gobierno y elecciones del 26

El integrante de BLU Radio dijo que el expresidente Santos tenía la certeza de que todo lo que se prometió no se cumpliría y que sencillamente se quiso desarmar a la guerrilla para anunciarle al mundo el final de un conflicto que en 2025 está más fuerte que en aquella época.

"Santos sabía que el acuerdo era incumplible, que el Estado no lo iba a ejecutar. Quienes votamos en el plebiscito hoy nos sentimos engañados, porque Santos decía que los guerrilleros no iban a llegar al Congreso, que tenían que ganarse la elección y que no tendrían beneficios, y mire. Todo esto arrancó con las mentiras de Santos y el proceso de paz. Juan Manuel Santos no le ha dado explicación a este país del daño tan brutal que le hizo ese Acuerdo de Paz a Colombia”.

Felipe Zuleta, periodista de Blu Radio, en diálogo con Diego Bonilla, editor político de SEMANA.
Felipe Zuleta, periodista de Blu Radio, en diálogo con Diego Bonilla, editor político de SEMANA. | Foto: GUILLERMO TORRES REINA-SEMANA

Por esa razón, cree que en algún momento Santos debería contarle la verdad al país y explicar por qué concedió tantos beneficios a los integrantes de las Farc.

“Solo querían el desarme y quitarle la bandera internacional a la guerrilla, pero todos sabían que no se podía cumplir con nada. Santos es maquiavélico, frío, calculador y él sabía todo. A él no le gusta que uno diga esto".

Contexto: Felipe Zuleta reconoce que Colombia necesitaba a Gustavo Petro para “darse cuenta del desastre que es la izquierda en el poder”

Zuleta asegura que durante el Gobierno Petro buscan culpables para evitar asumir la responsabilidad de la implementación del Acuerdo de Paz, pero que la realidad es que no se ha hecho nada por cumplir con lo pactado.

“Le echan la culpa a Iván Duque por la implementación; y si usted mira las cifras, Duque hizo muchísimo más de lo que hizo Petro que, entre otras cosas, lo primero que llegó a hacer fue acabar con la Consejería de Paz, acabar con la oficina de desminado que hacía parte del acuerdo. Petro no ha hecho nada, solo destruir. Cuando mis amigos me piden que lo defina digo: Petro es nauseabundo, no se puede definir con otra palabra”.

“Gustavo Petro sepultó a la izquierda”

Finalmente, manifestó que Santos incumplió su promesa de dedicarse a la familia, tal y como lo dijo públicamente, y que está metido de lleno en la campaña presidencial. “Él está en el tema de meter candidato por el centro. Creo que puede ser Roy Barreras. Roy es como Benedetti, pero disciplinado”.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Walter Mercado: predicciones y números de la suerte para el lunes 17 de noviembre

2. “El Frente Amplio no existe”: Carlos Caicedo advierte sobre “toma” de la derecha a la consulta del progresismo

3. El problema judicial que enfrenta ‘El Heredero’, el hijo de Kaleth Morales

4. Chile deja tres enormes lecciones a Colombia: el paralelo entre Gabriel Boric y Gustavo Petro en la carrera por el 2026

5. “Queremos crear la red de jóvenes innovadores más grande de América Latina”: Carolina Salgado, directora de la Fundación I+D

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Felipe ZuletaJuan Manuel SantosAcuerdo de paz con las FARC

Noticias Destacadas

Precandidato presidencial Carlos Caicedo.

“El Frente Amplio no existe”: Carlos Caicedo advierte sobre “toma” de la derecha a la consulta del progresismo

Carolina Salgado

“Queremos crear la red de jóvenes innovadores más grande de América Latina”: Carolina Salgado, directora de la Fundación I+D

Redacción Semana
Juan Manuel Santos y Felipe Zuleta.

Felipe Zuleta califica a Juan Manuel Santos de “maquiavélico, frío, calculador”, y dice que le debe una explicación a los colombianos

Redacción Semana

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.