Hay incertidumbre en el Vaupés por la suerte de dos integrantes del personal sanitario en el departamento del Vaupés que están en poder de un grupo armado y de quienes no se tiene noticias hace más de 24 horas.

SEMANA conoció con fuentes en Mitú que la situación obligó a la realización de un consejo extraordinario de seguridad en ese municipio y al movimiento de tropas para atender la situación.

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Los dos integrantes del equipo del Plan de Intervenciones Colectivas (PIC) de la ESE Hospital Antonio de Mitú se encontraban desarrollando actividades extramurales de educación, promoción y mantenimiento de la salud en el sector de San Gabriel de Yapú, ubicado en zona rural a la que solamente se puede acceder por vía aérea o a través de la fuente fluvial del Vaupés y uno de los caños que llevan a esas comunidades.

“El Ministerio de Salud y Protección Social, en el marco de la protección de la Misión Médica en Colombia, expresa su profunda preocupación y rechazo ante la presunta retención de dos integrantes del equipo del Plan de Intervenciones Colectivas (PIC) de la ESE Hospital Antonio”, dijo el Ministerio de Salud.

Mitú, capital de Vaupés Foto: Laura Charry

El Ministerio también dijo que “aunque información recibida previamente a través de terceros indicaba que los profesionales se encontraban en buenas condiciones, al 17 de noviembre de 2026 no ha sido posible establecer comunicación directa con ellos ni confirmar su ubicación, estado de salud o condiciones actuales de seguridad”.

Por esa razón, hizo un llamado urgente para que se les respete la vida, la integridad física y psicológica, la dignidad y la libertad, también recordó que este personal integra la Misión Médica y cumple una labor “esencialmente humanitaria, orientada a proteger la salud, aliviar el sufrimiento y garantizar la atención de las comunidades, especialmente en territorios con dificultades de acceso a los servicios de salud”.

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Incluso, que ese tipo de funcionarios debe ser respetado y protegido en todo momento. “Ningún integrante del personal sanitario debe ser objeto de amenazas, intimidaciones, retenciones, agresiones o cualquier otra acción que comprometa su seguridad o impida el cumplimiento de sus funciones humanitarias”, recalcó.

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Por último, pidió que sean dejados en libertad. Los nombres de los dos trabajadores no han sido revelados.