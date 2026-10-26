Masacre en el Huila: seis personas fueron acribilladas en zona rural de Suaza

Seis personas fueron asesinadas este lunes, 26 de octubre, en una nueva masacre en el Huila.

Fuentes policiales le dijeron a SEMANA que los hechos sucedieron en zona rural de Suaza, un municipio ubicado a 160 kilómetros de Neiva, la capital del departamento.

Al ser una zona apartada, cercana al departamento del Caquetá, con presencia de las disidencias, los funcionarios que van a realizar las labores forenses deben tomar las medidas necesarias de seguridad.

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Los rumores en la zona señalan que se trató de un hecho de justicia por mano propia, en el que cinco presuntos extorsionistas fueron asesinados.

La sexta persona, según las versiones que están en proceso de investigación por parte de las autoridades, sería una víctima de los señalados extorsionistas.

Esta es la segunda masacre en menos de 24 horas en ese departamento. La anterior fue en Algeciras, un municipio que está sufriendo por las disputas delincuenciales entre las disidencias y el cobro de extorsiones.

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El teniente coronel Luis Fernando Viveros, comandante operativo del Departamento de Policía Huila (E), dijo que en la madrugada del domingo, dos hombres en moto llegaron a un establecimiento y dispararon contra las personas que estaban ahí. Tres personas fallecieron en el lugar.

En septiembre, SEMANA reveló cómo las disidencias tienen a la población de Algeciras sumida en el terror.

Porque en Algeciras no hay quien no pague extorsión. Foto: Suministrada a semana -API

En su casco urbano no se ven ilegales vestidos de guerrilleros, pero todos saben quién manda. En la tienda, en la farmacia, en la escuela, en la Alcaldía.

Los mismos delincuentes del frente Iván Díaz, la compañía Árlex Vargas y la Segunda Marquetalia se han encargado de hacerlo saber. Instalan pasacalles, detonan artefactos y abandonan cilindros bomba en las vías de principal acceso al pueblo, como el que usaron como señuelo para asesinar a dos soldados y dejar heridos a diez militares más el 12 de agosto, dos días después del terremoto que sacudió al occidente de Colombia.

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“En los últimos 15 días ha estado bastante delicado. Algunas situaciones tienen que ver con extorsiones, en el caso de la droguería por el no pago de las vacunas”, le dijo entonces el alcalde Alexánder Martínez a SEMANA.

En Algeciras no hay quien no pague extorsión. Lo hacen los pequeños comerciantes por vender sus productos, los cafeteros por cosechar y transportar el grano, los ganaderos por el beneficio de los animales. Todos. Incluso, los campesinos deben darles plata a las disidencias por cada hectárea de tierra y, como si fuera poco, una amenaza ha ido tomando fuerza.

Según Indepaz, la masacre de Suaza es la número 101 este año en Colombia.