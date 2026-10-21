Asesinato de odontólogo en intento de atraco estremece a La Plata, Huila; harán una marcha por la paz

El jueves, a las 3:30 p. m., en la Alcaldía de La Plata, Huila, esperan una masiva movilización para rechazar los hechos que rodearon el asesinato del odontólogo Jaiber Salazar Bahos.

El profesional de la salud fue baleado por ladrones que intentaron a toda costa de arrebatarle una millonaria suma de dinero el viernes, 16 de octubre, en el barrio La Paz de esa población ubicada a 130 kilómetros de Neiva.

El diario La Nación dio a conocer que todo ocurrió minutos después de que el odontólogo retiró el dinero, unos 270 millones de pesos, de una entidad bancaria cuando estaba en compañía de su esposa, quien estaba de cumpleaños ese mismo día.

Panorámica de La Plata, Huila Foto: Créditos: Alcaldía Municipal de La Plata Huila / API

Salazar Bahos, al ser abordado por los delincuentes, habría intentado desarmar a uno de ellos, lo que provocó que fuera baleado en repetidas ocasiones. En medio del forcejeo y las amenazas, los delincuentes huyeron sin llevarse el botín, mientras la vida del odontólogo se apagaba en un establecimiento comercial.

Ante los gritos de los vecinos, que pedían ayuda y las alertas a las autoridades, la Policía activó un plan candado en el municipio para tratar de capturar a los asesinos, pero estos dejaron abandonado un revólver calibre 38 y lograron escapar.

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“La Administración Municipal de La Plata, Huila, lamenta el fallecimiento del señor Jaiber Salazar Bahos y extiende un mensaje de solidaridad y condolencias a su esposa, hijos, familia, amigos y seres queridos”, expresó en ese momento la entidad.

“Nos unimos al sentimiento de dolor que embarga a quienes hoy lamentan su partida, expresando nuestra solidaridad y deseando fortaleza para afrontar esta irreparable pérdida”, añadió.

Y ayer martes, invitó a los platenses a unirse a una marcha que se realizará el jueves y que partirá del Parque de la Pola para pedir que cesen este tipo de hechos de violencia en esa población.

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“Hoy, más que nunca, es momento de encontrarnos como comunidad, alzar nuestras voces y recordar que la vida merece respeto y que la violencia nunca debe ser el camino.

Invitamos a todos los plateños a caminar juntos, en un gesto de solidaridad, unión y compromiso con nuestro municipio. Que esta marcha sea un mensaje de esperanza y un llamado a construir, entre todos, un territorio donde podamos vivir con tranquilidad, respeto y armonía”. señalaron.