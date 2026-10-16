Un uniformado herido, tras atentado con explosivos lanzados por drones a estación de Policía de Teruel, Huila

Delincuentes atacaron con drones cargados de explosivos la estación de Policía de Teruel, un pequeño municipio del sur del Huila, ubicado a 40 kilómetros de Neiva, la capital departamental.

Según confirmó la Policía del Huila, los hechos ocurrieron a la 1:30 p. m. de este viernes.

Por medio de un comunicado, la Policía Nacional rechazó lo sucedido, hecho que también puso en riesgo la integridad de la población civil.

Julio César Triana, representante a la Cámara por el Huila, se pronunció en su cuenta de X sobre el atentado.

Las comunidades del occidente del departamento del Huila ahora son protegidas por el Ejército ante la expansión de las disidencias de las Farc de alias Iván Mordisco. Foto: Ejército Nacional

“Teruel es uno de los municipios que más ha sufrido la llegada de la amenaza con drones a nuestro departamento. En menos de dos meses, su estación de Policía ha sido blanco de dos atentados bajo esta modalidad”, dijo.

El congresista recordó que, a raíz de ataques similares contra la estación de Policía, ubicada junto a la Alcaldía de Teruel y la Institución Educativa Misael Pastrana Borrero, la Gobernación del Huila ordenó reubicar a los estudiantes.

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“Incluso antes de que ocurriera el hecho más reciente, los estudiantes de la Institución Educativa Misael Pastrana Borrero tuvieron que suspender clases de manera preventiva para proteger sus vidas; un riesgo que trágicamente hoy se materializó”, dijo Triana.

El congresista de Cambio Radical le pidió al Gobierno de Abelardo De La Espriella “acciones inmediatas ante la crisis de orden público en el Huila. Es urgente brindar verdaderas garantías de seguridad a nuestras comunidades y dotar a la Fuerza Pública con las herramientas necesarias para enfrentar esta amenaza tecnológica”.

El secretario de Educación Departamental del Huila, Edgar Martín Lara, señaló que esta medida preventiva se tomó atendiendo los informes del Consejo de Seguridad y la propuesta del comité técnico municipal liderado por el alcalde de Teruel, Germán Morales Oliveros.

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“Nuestro compromiso es proteger la vida sin interrumpir el derecho a la educación. Por eso estamos garantizando alternativas para que los estudiantes continúen sus actividades académicas. También estamos escuchando las inquietudes de los padres de familia y trabajando para fortalecer el diálogo con la comunidad educativa; sin embargo, si hay otra propuesta, la acogeremos y se debe hacer a través del comité técnico municipal en consenso con todos los actores, con el mayor beneficio para todos. En el Huila, primero está la vida; actuamos con responsabilidad, prevención y compromiso con nuestras familias”, afirmó el funcionario.

Teruel no es la única población del Huila afectada por hechos de violencia; Algeciras, según reveló SEMANA en su primera edición de septiembre, vive bajo el accionar de las disidencias.