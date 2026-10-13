La Gobernación de Cundinamarca y la Cruz Roja Colombiana Seccional Cundinamarca y Bogotá pusieron en marcha la Unidad Móvil del Cuidado y Bienestar, una estrategia que busca acercar servicios de prevención, acompañamiento y bienestar a las comunidades rurales y urbanas del departamento. La iniciativa proyecta atender a cerca de 1.000 personas hasta diciembre de 2026.

Unidades móviles llevarán servicios de cuidado a zonas rurales de Cundinamarca

La Palma fue el primer municipio en recibir la unidad, que recientemente llegó a Yacopí, donde la dispersión geográfica y las 198 veredas representan dificultades para acceder a los servicios institucionales. El proyecto también contempla extender su recorrido a otros municipios.

La atención está dirigida tanto a las personas cuidadoras como a quienes necesitan cuidados permanentes. La estrategia busca contribuir a su bienestar físico, emocional y social, además de generar espacios para reconocer las necesidades de quienes dedican buena parte de su tiempo a atender a otras personas.

“La unidad tiene un objetivo y es que vamos a cuidar de las cuidadoras. En diez años no vamos a tener quién nos cuide. Esta es una gran apuesta para aprender a cuidarnos y cuidar a los cundinamarqueses”, afirmó Betty Zorro, secretaria de la Mujer y Equidad de Género de Cundinamarca.

Unidad móvil llevará servicios de cuidado a mujeres rurales de Cundinamarca. Foto: Suministrada / API

La iniciativa responde a una problemática que afecta especialmente a las mujeres. Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), ellas realizan el 76,2 % del trabajo de cuidados no remunerado en el mundo y dedican 3,2 veces más tiempo que los hombres a estas actividades. Además, la organización estima que 708 millones de mujeres permanecen fuera de la fuerza laboral debido a sus responsabilidades de cuidado.

En Yacopí, la articulación entre la Gobernación, la administración municipal y la Cruz Roja busca reducir las barreras de acceso relacionadas con las distancias y las responsabilidades familiares.

“Estamos comprometidos con todas las personas, con aliviar y suprimir el sufrimiento humano. En ese sentido, las personas que han sido cuidadoras durante años han permanecido en silencio y a la sombra. Por eso es tan importante darles voz y que aprendan a cuidarse también. Ellas valen y realmente necesitan estrategias que les permitan mejorar sus condiciones de vida”, aseguró Erika Cardona Patiño, directora de Asuntos Humanitarios de la Cruz Roja Colombiana Seccional Cundinamarca y Bogotá.

Unidad móvil llevará servicios de cuidado a mujeres rurales de Cundinamarca. Foto: Suministrada / API

La alcaldesa de Yacopí, Herling Zuced Escobar, destacó el alcance de la iniciativa para las mujeres del municipio. “Recibir la unidad con servicios de prevención, salud y educación nos va a ayudar a fortalecer cada día más nuestros derechos y nuestras fortalezas como mujeres trabajadoras y lideresas de nuestro municipio”, aseguró.

Después de las jornadas en La Palma y Yacopí, la estrategia contempla llegar a Pacho, El Peñón, San Cayetano, Beltrán, Pulí, San Juan de Rioseco, Chaguaní, Nimaima, Bituima, Guayabal de Síquima, Medina y Paratebueno.