Unidades móviles llevarán servicios de cuidado a zonas rurales de Cundinamarca

Cundinamarca avanza en la primera fase de implementación de su Sistema Departamental del Cuidado (SDC), estrategia que busca acercar servicios a los territorios y generar espacios de descanso y bienestar para las personas cuidadoras.

La Unidad Móvil del Cuidado y Bienestar llegará inicialmente a municipios de las provincias de Rionegro, Magdalena Centro y Medina, priorizados por factores como las brechas sociales y territoriales, el índice de pobreza multidimensional y las dificultades de acceso y movilidad en zonas rurales.

“Vamos a iniciar desde la Gobernación de Cundinamarca, a través de la Secretaría de la Mujer y Equidad de Género. Vamos con nuestra Unidad Móvil a recorrer la zona rural de Cundinamarca”, afirmó Betty Zorro, secretaria de la Mujer y Equidad de Género de Cundinamarca.

Cundinamarca inicia implementación de su Sistema Departamental del Cuidado. Foto: Suministrada / API

El SDC plantea una transformación basada en las 3R: reconocer, reducir y redistribuir las labores de cuidado. El modelo busca reconocer el trabajo de quienes cuidan, reducir las cargas asociadas y promover una mayor corresponsabilidad entre hombres y mujeres, familias, comunidades e instituciones.

“Pero, además, una amplia oferta institucional nos van a acompañar; diversas secretarías que tienen que ver con el cuidado. Así es que recorreremos la zona urbana y la rural. Estaremos el día jueves haciendo nuestro gran lanzamiento en Yacopí”, agregó Zorro.

Cundinamarca inicia implementación de su Sistema Departamental del Cuidado. Foto: Suministrada / API

La Cruz Roja Colombiana, seccional Cundinamarca y Bogotá, participará en la estrategia. “La acción humanitaria comienza cuando reconocemos el sufrimiento, escuchamos las necesidades de las personas y actuamos para proteger su dignidad”, aseguró Erika Cardona Patiño, directora de Asuntos Humanitarios.

La estrategia contempla salud, educación y atención psicosocial, con acciones sobre cuidados básicos, primeros auxilios, formación, nutrición, manejo del tiempo, descanso y primeros auxilios psicológicos.

La implementación combinará Unidades Móviles Itinerantes para zonas rurales de difícil acceso con Unidades Ancla del Cuidado como espacios permanentes del sistema.