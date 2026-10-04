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Unidades móviles llevarán servicios de cuidado a zonas rurales de Cundinamarca

La estrategia hace parte de la primera fase del Sistema Departamental del Cuidado y contempla atención en salud, educación y apoyo psicosocial.

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Redacción Semana
4 de octubre de 2026 a las 9:13 p. m.
Cundinamarca inicia implementación de su Sistema Departamental del Cuidado.
Cundinamarca inicia implementación de su Sistema Departamental del Cuidado. Foto: Suministrada / API

Cundinamarca avanza en la primera fase de implementación de su Sistema Departamental del Cuidado (SDC), estrategia que busca acercar servicios a los territorios y generar espacios de descanso y bienestar para las personas cuidadoras.

La Unidad Móvil del Cuidado y Bienestar llegará inicialmente a municipios de las provincias de Rionegro, Magdalena Centro y Medina, priorizados por factores como las brechas sociales y territoriales, el índice de pobreza multidimensional y las dificultades de acceso y movilidad en zonas rurales.

“Vamos a iniciar desde la Gobernación de Cundinamarca, a través de la Secretaría de la Mujer y Equidad de Género. Vamos con nuestra Unidad Móvil a recorrer la zona rural de Cundinamarca”, afirmó Betty Zorro, secretaria de la Mujer y Equidad de Género de Cundinamarca.

Cundinamarca inicia implementación de su Sistema Departamental del Cuidado.
Cundinamarca inicia implementación de su Sistema Departamental del Cuidado. Foto: Suministrada / API

El SDC plantea una transformación basada en las 3R: reconocer, reducir y redistribuir las labores de cuidado. El modelo busca reconocer el trabajo de quienes cuidan, reducir las cargas asociadas y promover una mayor corresponsabilidad entre hombres y mujeres, familias, comunidades e instituciones.

“Pero, además, una amplia oferta institucional nos van a acompañar; diversas secretarías que tienen que ver con el cuidado. Así es que recorreremos la zona urbana y la rural. Estaremos el día jueves haciendo nuestro gran lanzamiento en Yacopí”, agregó Zorro.

Cundinamarca inicia implementación de su Sistema Departamental del Cuidado.
Cundinamarca inicia implementación de su Sistema Departamental del Cuidado. Foto: Suministrada / API

La Cruz Roja Colombiana, seccional Cundinamarca y Bogotá, participará en la estrategia. “La acción humanitaria comienza cuando reconocemos el sufrimiento, escuchamos las necesidades de las personas y actuamos para proteger su dignidad”, aseguró Erika Cardona Patiño, directora de Asuntos Humanitarios.

La estrategia contempla salud, educación y atención psicosocial, con acciones sobre cuidados básicos, primeros auxilios, formación, nutrición, manejo del tiempo, descanso y primeros auxilios psicológicos.

La implementación combinará Unidades Móviles Itinerantes para zonas rurales de difícil acceso con Unidades Ancla del Cuidado como espacios permanentes del sistema.