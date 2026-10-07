Red de Veedurías destaca reforma al régimen de concesiones portuarias, pero pide reducir trámites

La Red de Veeduría de Colombia se pronunció sobre la propuesta de reforma al régimen de concesiones portuarias, que busca modificar el Decreto 1079 de 2015 y actualizar los procedimientos del sector. La organización señaló que la iniciativa puede contribuir a modernizar estos procesos, pero planteó algunos ajustes para precisar su aplicación.
Uno de los aspectos analizados es el procedimiento previsto, que contempla publicaciones, audiencias, requerimientos, evaluaciones técnicas, observaciones, propuestas alternativas y oportunidades de mejora.
“El primer problema se encuentra en el procedimiento. El proyecto acumula publicaciones, audiencias, requerimientos, evaluaciones técnicas, observaciones, propuestas alternativas y oportunidades de mejora, sin establecer una secuencia suficientemente clara ni determinar el efecto de cada actuación sobre los términos para decidir”, señaló la Red.
La organización también se refirió a la distribución de competencias entre las entidades que participan en el sector. Al respecto, indicó: “El uso indistinto de palabras como ‘supervisión’, ‘seguimiento’, ‘vigilancia’ y ‘control’ puede provocar que dos entidades adelanten actuaciones sobre un mismo hecho o, en sentido contrario, que ninguna intervenga oportunamente porque cada una entienda que la competencia pertenece a otra autoridad”.
Reforma portuaria @MinTransporteCo debe ser más antitramites, pues podría aumentar trámites y abrir nuevos riesgos para las concesiones -— RED DE VEEDURIAS DE COL-PabloBustos (@redveeduriascol) October 7, 2026
El proyecto que busca modificar el Decreto 1079 de 2015 presenta vacíos en materia de competencias, autorizaciones temporales, permisos de… pic.twitter.com/BfrSziVj5L
Otro de los puntos corresponde a los permisos de embarcadero y las autorizaciones temporales. La Red consideró necesario precisar sus requisitos, duración, prórroga, terminación, contraprestaciones, condiciones operativas y régimen de vigilancia.
Frente a las decisiones de autoridades ambientales, marítimas, fluviales y territoriales que puedan incidir en contratos de concesión, planteó que “todo efecto sobre el contrato debe ser analizado y formalizado por la entidad concedente, con respeto del debido proceso y de la distribución contractual de riesgos”.
También propuso revisar las reglas sobre propuestas alternativas, valor residual de inversiones y el Registro Único de Concesiones Portuarias (RUCOP), para evitar duplicidades con otros sistemas.
Finalmente, la organización señaló que “la reforma portuaria necesita menos trámites repetidos, términos claros, decisiones coordinadas y competencias inequívocamente delimitadas”.