José Manuel Restrepo respaldó el decreto que modernizará los puertos en Colombia: “Generar más oportunidades de empleo”

Se siguen conociendo voces desde el Gobierno nacional sobre los detalles del decreto para modernizar los puertos del país, presentado por el presidente Abelardo De La Espriella.

Julio César Triana respalda el decreto del Gobierno para reglamentar la protesta social en Colombia

Fue el caso del vicepresidente José Manuel Restrepo, quien expresó en su cuenta personal de X: “Con la modernización de los puertos en Colombia avanza la Misión Crecer”.

“Es un honor para mí acompañar al presidente Abelardo De La Espriella y a la ministra de Transporte, Elsa Noguera, en el lanzamiento de este decreto que busca atraer nuevas inversiones, fortalecer nuestra infraestructura portuaria y mejorar la competitividad del país”, indicó Restrepo.

También afirmó: “Modernizar nuestros puertos significa facilitar el comercio internacional, impulsar las exportaciones, conectar mejor a nuestros productores con los mercados y generar más oportunidades de empleo y desarrollo. Una demostración de la tenacidad y determinación de la patria milagro”.

Sobre el evento que lideró este viernes el presidente De La Espriella, el mandatario indicó: “El nuevo régimen permitirá que, cuando falten cinco o menos años para el vencimiento y se proyecten nuevas inversiones que no alcancen a recuperarse en el término de la concesión, el concesionario pueda someterlas al estudio de la entidad competente. Si son aprobadas, podrá reconocerse el valor residual no recuperado en los términos establecidos por la regulación”.

Entre tanto, la ministra de Transporte, Elsa Noguera, indicó sobre la medida: “Hoy, presentamos el decreto para modernizar los puertos del país, una apuesta por fortalecer su competitividad y garantizar que sigan siendo motores de desarrollo para Colombia”.

“Como lo hemos señalado, esta iniciativa tiene cuatro objetivos: garantizar que las concesiones portuarias, incluso aquellas próximas a terminar, puedan continuar invirtiendo; incorporar las vías de acceso a los puertos en sus planes de inversión; promover la sostenibilidad y el cuidado del medioambiente; y actualizar las condiciones para que nuestros puertos compitan en mejores condiciones a nivel internacional”, indicó la funcionaria.

Abelardo De La Espriella mete presión a alias Calarcá: confirmó que fueron abatidos dos integrantes de sus filas

Y concluyó: “Queremos puertos modernos, sostenibles y mejor conectados, que respondan a las necesidades del país, fortalezcan la logística y contribuyan al crecimiento de nuestra economía”.