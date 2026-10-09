Abelardo De La Espriella mete presión a alias Calarcá: confirmó que fueron abatidos dos integrantes de sus filas

En varios escenarios, el presidente de la República, Abelardo De La Espriella, ha señalado de manera directa que uno de los objetivos de alto valor que tiene la Fuerza Pública en su Gobierno es el jefe de las disidencias de las Farc conocido con el alias de Calarcá.

El mandatario colombiano le ha enviado varios mensajes asegurando que tiene los días contados y le ha señalado que se debe someter a la justicia o encontrará el peso de las armas legítimas del Estado.

Abelardo De La Espriella reveló detalles de una conversación que tuvo con alias Araña minutos antes de que este fuera extraditado a EE. UU.

Recientemente, por medio de su cuenta personal de X, el mandatario le metió presión a alias Calarcá, al confirmar que en un operativo que ordenó, fueron dados de baja dos integrantes de las filas de las disidencias del señalado cabecilla.

“¡Seguimos golpeando al narcoterrorismo en Antioquia! En Yarumal, el Ejército Nacional, con tropas de la Séptima División y la Cuarta Brigada, en coordinación con la Fiscalía y el CTI, dio de baja en combate a dos integrantes de la estructura narcoterrorista 36, facción Calarcá. Fueron incautados un fusil y una pistola”, afirmó el jefe de Estado.

“Este es un balance preliminar. Mi orden ha sido clara: perseguir sin tregua a quienes aterrorizan a los colombianos. ¡Vamos por todos!”, puntualizó el mandatario.

Además, De La Espriella reportó los detalles de otro golpe contra grupos criminales: “¡SIN TREGUA CONTRA EL NARCOTERRORISMO Y SUS RENTAS CRIMINALES!”. Confirmó que en Yarumal, Antioquia, el Ejército dio de baja en combate a dos narcoterroristas del Clan del Golfo e incautó un fusil y una pistola.

“En Mitú, Vaupés, fueron capturados cinco integrantes de la estructura Armando Ríos e incautados 1.058 kilos de marihuana, dos lanchas y un motor. En Ibagué, la Policía incautó 611,8 kilos de cocaína transportados en un camión y capturó a una persona”, indicó el jefe de Estado.

Por último, expresó en sus redes sociales: “También golpeamos la refinación ilícita de combustibles en Puerto Asís y Puerto Santander: dos infraestructuras destruidas, cuatro estructuras de refinación ilegal y 43.453 galones de combustible inhabilitados o destruidos”.

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“El balance de las últimas 24 horas incluye 29 capturas. Desde el 7 de agosto, acumulamos 32.503 capturas, 129.526 kilos de estupefacientes incautados y 3.456 armas de fuego fuera de circulación. ¡Mi orden ha sido clara: perseguir a los criminales y golpear las economías que los sostienen! Vamos por todos”, puntualizó.