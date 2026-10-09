Ministro Rodrigo Lara le respondió a Petro tras señalar al alcalde Galán de ser “cómplice de un genocidio”

Rodrigo Lara, ministro del Interior, salió en defensa del alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, luego que el expresidente Gustavo Petro hiciera un delicado señalamiento en su contra.

“Galán cómplice de un genocidio, que hubiera pensado Luis Carlos Galán”, le dijo Petro a Galán en X.

Tras lo anterior, el ministro Lara no guardó silenció y llamó “bárbaro” al expresidente.

“Qué bárbaro es Petro. No tiene límites”, dijo puntualmente Lara en X.

Entre tanto, el alcalde Galán llamó “irresponsable” al expresidente por dicho señalamiento:

“No sea irresponsable, expresidente. No se le olvide que las palabras de un líder político tienen peso y pueden terminar en violencia. ¿Ya olvidó la historia reciente de Colombia? Yo no soy cómplice de ningún genocidio. Como alcalde, he respetado todas las manifestaciones pacíficas. Ayer, en medio de las protestas que se tornaron violentas, atacaron una iglesia y fue agredida una gestora de diálogo que tuvo que ser trasladada a un hospital. Por eso fue necesaria la intervención de la Policía. Y esa será mi instrucción a la Fuerza Pública siempre que sea necesario para proteger a los ciudadanos, al equipo de gestores de diálogo y evitar ataques violentos".