En el Meta arrancó Invías Territorio, estrategia del Gobierno De La Espriella para llegar con soluciones a las regiones

El Gobierno de Abelardo De La Espriella echó a andar en el Meta una estrategia con la que el Instituto Nacional de Vías (Invías) busca escuchar a gobernadores, alcaldes, comunidades, sectores productivos, academia y demás actores del territorio para identificar las necesidades de infraestructura y buscar soluciones concretas.

El Meta fue elegido para iniciar con la estrategia Invías Territorio, según el instituto, porque es una de las grandes despensas agrícolas del país, tiene un enorme potencial agroindustrial, energético y turístico, y es la puerta de entrada a una Amazorinoquía estratégica para el futuro económico de Colombia.

“El Meta será el punto de partida de una conversación que Colombia necesitaba: el primero de muchos encuentros de Invías en los territorios para sentar en una misma mesa al Gobierno nacional, autoridades departamentales y municipales, comunidades, sector privado y academia, y hablar de frente sobre las vías que necesitamos, los proyectos que debemos destrabar y las decisiones que no pueden seguir esperando”, dijo la gobernadora del Meta, Rafaela Cortés.

Rafaela Cortés, gobernadora del Meta. Foto: GUILLERMO TORRES REINA-SEMANA

En esa región, hay una deuda histórica en conectividad, infraestructura de transporte y logística que durante décadas ha encarecido la producción, reducido la competitividad y limitado las posibilidades de desarrollo de los Llanos Orientales y la Amazorinoquía.

De ahí que la gobernadora destaque esa estrategia, que representa, según dijo, mucho más que una reunión institucional.

“El Meta no es la última esquina del mapa. Es una de las puertas de entrada al futuro productivo de Colombia. Si Colombia quiere aprovechar todo el potencial de la Orinoquía y de la Amazorinoquía, primero tiene que conectarlas bien. Que esta estrategia nacional empiece aquí es una señal importante: el Gobierno nacional está mirando hacia esta región y hoy tenemos la oportunidad de convertir años de necesidades y proyectos aplazados en una agenda con responsables, recursos y seguimiento”, afirmó la gobernadora.

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En ese encuentro estuvieron la gobernadora, el director general del Invías, Juan Camilo Ostos Romero; el representante a la Cámara por el Meta, Milton Carreño; alcaldes del departamento; autoridades regionales y locales; representantes de las comunidades; gremios y sectores productivos; empresarios; academia y equipos técnicos del Gobierno nacional y territorial.

Los principales temas de la agenda fueron los corredores de la Transversal de la Altillanura, Puerto Gaitán–Puente Arimena–El Viento; Alto de Neblinas–Rubiales; la conexión Meta–Vichada; el corredor Bogotá–Amazorinoquía; la conexión Bogotá-Villavicencio; la integración Pacífico–Orinoquía; las vías secundarias y terciarias.

Además, se abordó la necesidad de avanzar en una solución aeroportuaria de la dimensión que requieren el Meta y los Llanos Orientales, y en una agenda intermodal que aproveche carretera, río, ferrocarril y aire.

“Lo celebro como presidenta de la Federación Nacional de Departamentos, pero especialmente como gobernadora del Meta y como parte de la Amazorinoquía, una región que durante décadas ha contribuido enormemente a la riqueza del país con sus recursos petroleros y que tiene uno de los mayores potenciales agroindustriales, turísticos y productivos de Colombia, pero que paradójicamente sigue esperando la infraestructura y la logística de transporte que necesita para desarrollarlo plenamente”, señaló la mandataria regional.

“Si Colombia quiere crecer, tiene que conectar sus regiones. Por eso tiene tanto valor que el Invías venga al territorio, escuche a quienes conocemos sus necesidades y construyamos juntos soluciones. El Meta y la Amazorinoquía no estamos pidiendo privilegios: estamos pidiendo las vías que permitan transformar todo nuestro potencial en desarrollo, competitividad y oportunidades para Colombia”, agregó.

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Aunque no todos los proyectos sobre la mesa dependen del Invías, esa entidad sí es responsable de la red nacional no concesionada; la Agencia Nacional de Infraestructura, sobre corredores concesionados y APP; y la Aerocivil, sobre la infraestructura aeroportuaria. El Ministerio de Transporte tiene la responsabilidad de articular la política sectorial.

Por eso, se busca unificar las competencias de cada entidad para brindar una respuesta integral, no por separado.

El director general de Invías, Juan Camilo Ostos Romero, se pronunció. “Queremos escuchar a los territorios, identificar con ellos cuáles son sus verdaderas prioridades, destrabar proyectos y ejecutar. La infraestructura tiene que responder a la realidad productiva y social de las regiones, y este trabajo solo es posible si Nación, departamentos, municipios y comunidades construimos juntos las soluciones”.

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Entretanto, el Meta dio a conocer el esfuerzo que viene realizando con recursos departamentales con un programa de infraestructura que contempla 15 proyectos y 13 puentes, así como inversiones superiores a 21.000 millones de pesos mediante convenios solidarios y cerca de 973 kilómetros de vías rurales mejorados.

“Nosotros sabemos que no todo le corresponde a la Nación. El Meta está poniendo recursos, está haciendo obras y está atendiendo su red. Pero hay proyectos cuya dimensión supera la capacidad financiera de cualquier departamento y que además son estratégicos para Colombia. Allí es donde tenemos que encontrarnos Nación y territorio”, señaló la gobernadora.