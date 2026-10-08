¿Va a comprar licor? Así puede contribuir a la reconstrucción del Valle del Cauca

Las labores de atención sobre las infraestructuras afectadas por el terremoto del 10 de agosto todavía continúan en varios territorios, entre ellos el Valle del Cauca, una de las regiones más afectadas. Por eso, la Gobernación de la región anunció una nueva medida para contribuir a este proceso.

Grave accidente de tres vehículos genera fuerte congestión en importante vía del país

Se trata de una alianza con la Industria de Licores del Valle que buscará contribuir a la reconstrucción del Hospital Universitario del Valle (HUV), edificio que resultó con varias afectaciones debido al movimiento telúrico.

Esta nueva iniciativa hace parte de la campaña liderada por la Gobernación del Valle del Cauca, llamada ‘El Valle Lo Reconstruimos Juntos’, una estrategia que tiene como propósito apoyar la restauración de las edificaciones afectadas el 10 de agosto.

En este caso, Licores del Valle anunció que estas medidas se apoyarán mediante las ventas de Aguardiente Blanco y Aguardiente Origen, ya que por cada botella que se venda, $ 1.000 serán destinados al HUV.

Demoliciones de los edificios Guadalupe y Molino Rojo en el sur de Cali. Foto: Bernardo Peña/El País

“la Industria de Licores del Valle hace parte de esta bonita campaña ‘El Valle Lo Reconstruimos Juntos’. Una forma de reconstruir el Valle es consumiendo los productos de la Industria de Licores del Valle”, aseguró José Moreno Barco, gerente de la compañía.

Por su parte, la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, hizo una invitación a la ayuda ciudadana por medio de estas iniciativas, señalando que se necesita el apoyo de todas las personas. “Ayúdennos, porque somos regionalistas, tenemos que sacar adelante nuestra región”, afirmó la mandataria.

Asimismo, según las estimaciones dadas por Moreno, si cada ciudadano mayor de edad en el Valle del Cauca participa en esta iniciativa, se podría brindar un total de cerca de $ 3.600 millones de pesos, que podría contribuir a la reconstrucción del HUV.

Habla la familia de abuela abusada y asesinada en Nariño: “Ha pasado un mes y esta persona está suelta”

Por otro lado, la Gobernación resaltó que este programa, impulsado por la entidad, ya cuenta con la ayuda de diferentes sectores de la región, como el gastronómico, donde diferentes establecimientos donaron el 20 % de las ventas en limonada para contribuir a la reconstrucción del territorio.

Se espera que los próximos días se entreguen nuevos detalles de cómo va esta iniciativa y de las cifras que ha logrado recaudar. Además, se realizó una invitación a otros comercios para que se sumen a este programa y aporten a la recuperación del Hospital Universitario del Valle.