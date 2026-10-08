Nación

Grave accidente de tres vehículos genera fuerte congestión en importante vía del país

Las autoridades se encuentran en el sector revisando la situación.

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Juan Felipe Castaño Vanegas

Juan Felipe Castaño Vanegas

8 de octubre de 2026 a las 8:41 a. m.
Accidente vía Ubaté con Zipaquirá.
Accidente vía Ubaté con Zipaquirá. Foto: Captura tomada de redes sociales / API

Durante la madrugada de este jueves 8 de octubre, se presentó un grave accidente de tránsito que involucró tres vehículos, entre los que se encuentran una tractomula, un bus y un carro particular. El accidente quedó registrado en video, donde se ve la magnitud del hecho.

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El siniestro habría sucedido en la vía que comunica a Ubaté con Zipaquirá, en el sector de Pajarito, lo que ocasionó congestión en el sector y obligó a las autoridades a habilitar el paso a un solo carril. Hasta el momento no se han reportado personas lesionadas ni con heridas de gravedad.

Las autoridades se encuentran en el sitio realizando las labores de atención correspondientes, con el fin de normalizar la movilidad en la zona y garantizar el pertinente cuidado de los ciudadanos afectados. Se espera que en las próximas horas se entregue más información del hecho.

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