Conductor protagonizó violento ataque en el norte de Bogotá: rompió los vidrios de otro carro en plena vía

Un nuevo episodio de intolerancia vial generó preocupación en Bogotá, luego de que un enfrentamiento entre dos conductores terminara con daños a uno de los vehículos involucrados. La agresión quedó grabada y el video muestra los momentos de tensión que vivió uno de los ciudadanos.

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De acuerdo con la denuncia del afectado, todo comenzó cuando el conductor de otro vehículo presuntamente realizó una maniobra en contravía, le cerró el paso y terminó chocándolo. La situación escaló cuando el señalado hombre, lejos de retirarse, habría comenzado a intimidarlo e invitarlo a pelear.

“El señor de este carro me acaba de cerrar, me acaba de estrellar y vuelve y me agrede cuando yo me desvío por acá”, relató la víctima mientras registraba lo ocurrido con su celular.

El momento en que el conductor atacó el vehículo

En las imágenes se observa cómo el hombre se aproxima al automóvil y comienza a golpearlo en repetidas ocasiones, mientras el ciudadano que graba advierte sobre los daños.

“Miren, ahí está agrediendo, está dañando el carro, le está pegando, le está pegando más el carro”, expresó.

La situación se tornó aún más grave cuando el agresor utilizó una barra para golpear los vidrios del vehículo.

“Mira, ya acabo de romperme el vidrio atrás, acabo de romperme el vidrio atrás”, denunció el afectado.

Posteriormente, aseguró que el hombre también había destruido otro de los vidrios. “Me acaba de romper otra vez el vidrio adelante”, manifestó.

Antes de finalizar la grabación, el ciudadano anunció que publicaría el material en redes sociales y acudiría a la Fiscalía General de la Nación para denunciar lo sucedido.

Hasta el momento, no se ha confirmado si las autoridades identificaron al señalado agresor o si existe una investigación formal por estos hechos.

Intolerancia en Bogotá: las cifras que preocupan

Este caso vuelve a poner sobre la mesa la violencia que se presenta en las calles de Bogotá. En junio de 2025, el Concejo de la ciudad alertó sobre el aumento de las agresiones relacionadas con la intolerancia y las consecuencias que estos enfrentamientos pueden tener para la seguridad ciudadana.

De acuerdo con las cifras divulgadas en ese momento por el concejal David Saavedra, con información de las autoridades, en la capital se reportaban al menos diez casos diarios de agresiones entre actores viales.

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Asimismo, durante 2024 se registraron más de 1.200 riñas y agresiones relacionadas con intolerancia, un incremento del 15 % frente al año anterior.

El informe también advertía sobre la gravedad de las confrontaciones entre ciudadanos y la necesidad de evitar que discusiones cotidianas, especialmente en las vías, terminen en agresiones físicas o daños materiales.

Las cifras corresponden a reportes de 2024 y 2025, pero sirven como antecedente de una problemática que nuevamente queda en evidencia con lo ocurrido en Usaquén.